Aldi mit neuem Angebot – doch nur junge Menschen profitieren

Aldi ist in erster Linie als Lebensmittel-Discounter bekannt. Doch jetzt gibt es bei dem Unternehmen ein neues Angebot. Aber nicht jeder hat etwas davon.

Aldi als Vermieter? Das ist möglich! Aldi Süd baut in Tübingen eine neue Filiale – und setzt darauf 31 Wohnungen! Die sollen an Studenten vermietet werden. Somit profitieren von dem neuen Angebot in erster Linie junge Menschen.

Aldi bekommt durch das Konzept zusätzliche Kunden

Die kleinen Wohnungen sollen möbliert vermietet werden, wie der „SWR“ berichtet. Die zwei Gemeinschaftsgärten auf dem Dach dürfen alle Mieter nutzen. Die Idee der Verbindung eines Supermarktes mit neuen Wohnungen entstand im Jahr 2016. Ebenfalls in Tübingen. Hier vermietet ein Discounter Räumlichkeiten an einen Drogeriemarkt. Über dem Laden befinden sich 43 Studenten-Wohnungen.

Aldi Süd hat solche Gebäude schon in einigen Städten realisiert. Dabei ist es ein Gewinn für alle Beteiligten. Durch die Mieter, die auf dem Dach wohnen, bekommt Aldi zusätzliche Kunden und die Stadt bekommt Wohnraum. Das ist vor allem in Uni-Städten wie Tübingen wichtig.

Aldi: Bald sind die Wohnungen bezugsfertig

Denn die Stadtverwaltung von Tübingen schätzt, dass allein für Studenten 500 bis 1.000 neue Wohnungen notwendig sind. Allgemein gibt es aber zu wenige Wohnungen in der Stadt. Deswegen freut sich die Verwaltung über das Bauprojekt des Supermarkts.

Der neue Aldi soll am Donnerstag (18. Juli) seine Pforten öffnen. Die Wohnungen auf dem Dach sollen Anfang 2025 fertig zum Einzug sein. Man darf gespannt sein, was sich Aldi sonst noch so in Zukunft einfallen lässt. Seit Kurzem testet der Discounter nämlich eine andere Neuerung aus. Dabei geht es um eine Erweiterung des 2023 gestarteten Lieferservice. Nein, die Test-Region wird nicht erweitert, dafür gibt es jetzt auch in anderen Städten ein Alternativangebot. Alles, was du dazu wissen musst, liest du hier.