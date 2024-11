Aldi: Kunden rasten wegen Weihnachtsangebot komplett aus! „Schlangen über den ganzen Parkplatz“

Aldi und Co. verkaufen schon seit Wochen Glühwein, Lebkuchen und allerhand andere Waren – Lebensmittel und Non-Food-Artikel – passend zur Weihnachtszeit. Wer frühzeitig zugreift, kann teilweise noch günstige Angebote ergattern und steht dann kurz vor Weihnachten nicht traurig vor bereits geräuberten Regalen.

Doch sind es nicht die Angebote im Aldi, die die Kunden jetzt in Scharen zum Discounter ziehen, sondern eine besondere Weihnachtsaktion, die schon vor dem Eingang der Filialen stattfindet.

Aldi trumpft mit „günstigstem Weihnachtsmarkt“ auf

Der Discounter Aldi bietet in diesem Jahr erneut an ausgewählten Standorten einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt an. Auf dem Parkplatz vor der jeweiligen Filiale baut der Discounter Glühweinstände auf, bietet Crêpes und Co. an und animiert zu gemeinsamen weihnachtlichen Aktionen wie Liedersingen.

So preist der Discounter das Angebot als „günstigsten Weihnachtsmarkt des Landes“ an – sehr zum Ärger der umliegenden Marktbetreiber. Viele Besucher und oder Kunden finden das allerdings verständlicherweise toll, da sie sonst auf den Weihnachtsmärkten immer tiefer in die eigene Tasche greifen müssen.

Aldi-Kunden kommen in Scharen

Reporter der „Frankfurter Allgemeine“ waren auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt in an der Hanauer Landstraße und haben die Besucher dort zu ihrer Meinung befragt. Die loben in erster Linie die Preise. „Wirklich unschlagbar“, sagt einer zu dem 1-Euro-Glühwein und der 2-Euro-Bratwurst. Da kann man sich hier natürlich mehr als eine Tasche und ein Gericht leisten.

Viele freuen sich auch über die Aufmachung, die Weihnachtsmusik und das Kinderkarussell. „Sehr süß“ und „goldig“ finden sie den Markt, sind teilweise „wirklich positiv überrascht“. Doch hätten weder Besucher noch Mitarbeiter mit dem Output der Aktion gerechnet.

So wurde der Markt in Köln, der dort vor wenigen Tagen stattfand, fast schon überrannt. Oliver, der sich um die Fotobox kümmert – hier können Besucher mit Weihnachtsaccessoires posen – war auch vor Ort. „Das war crazy“, erinnert er sich. „Die Schlangen gingen über den ganzen Parkplatz, die Leute standen eineinhalb Stunden für einen Becher Glühwein an.“