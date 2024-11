„Günstigster Weihnachtsmarkt Deutschlands“: Du ahnst nicht, in welcher Stadt er steht

Ob „Oh du fröhliche“ oder „All I want for Christmas“ – bald dudeln und trällern wieder zahlreiche Weihnachtslieder durch ganz Deutschland. Auch auf den Weihnachtsmärkten wird bald wieder zur Musik geschunkelt und die köstlichen Schmankerl genossen.

Doch bei aller Gemütlichkeit kann so ein Vergnügen auch ganz schön teuer werden. Doch nun soll es auch HIER „bezahlbare Weihnachten für alle“ geben. Um welche Stadt es sich dabei handelt, wird viele überraschen.

Weihnachtsmarkt: HIER kann man supergünstig bummeln

Glühwein und andere Getränke-Alternativen für einen Euro, Crêpes in verschiedenen Variationen für zwei Euro und eine Bratwurst ebenfalls für nur zwei Euro? Das alles klingt wie ein Traum oder wie eine Situation von vor vielen Jahren. Aber falsch gedacht! Diese Preise werden jetzt Wirklichkeit. Und dafür muss man nicht einmal Deutschland verlassen, sondern sich einfach in den Zug setzen und einen kleinen Ausflug machen.

Wohin? Nun, in die Region der besten Brezeln und in die Gegend der Dirndl und Lederhosen. Die Rede ist natürlich von Bayern, genauer gesagt von München. Aber halt – München? Da ist es doch super teuer und auch die Preise auf dem Weihnachtsmarkt sind entsprechend hoch. Stimmt, aber Aldi Süd sorgt mit einer Aktion für günstige Zeiten. (⇾ wir haben bereits berichtet)

So will der Discounter auch in der Millionenstadt preiswerte Schmakerln anbieten. Aber nicht nur das! All das soll laut einer Pressemitteilung auch der Off-Road Kids Stiftung zugutekommen. Deren Ziel ist es, obdachlosen Jugendlichen in Deutschland eine neue Perspektive zu geben.

Genießen und Gönnen – der Preisknaller-Markt kommt auch nach NRW

Doch wem der Weg nach Bayern zu weit ist, muss nicht traurig sein, denn auch in NRW und Umgebung kann man sich diesen preiswerten Genuss gönnen. Wann und wo? Das erfährst du hier:

12. bis 14. November, Grüner Weg 2 (Köln)

12. bis 14. November, Zielstattstraße 73 (München)

19. bis 21. November, Hanauer Landstraße 283 (Frankfurt am Main)

19. bis 21. November, Deckerstraße 75 (Stuttgart)

Natürlich muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Preise für Produkte auf den Weihnachtsmärkten innerhalb Deutschlands stark schwanken. Deshalb kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei diesem Schnäppchen wirklich um den „Günstigen Weihnachtsmarkt“ handelt. Aber eines ist sicher: Die Preise freuen den Geldbeutel.