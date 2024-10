Aldi-Filiale auch am Sonntag geöffnet – hier können Kunden tagtäglich einkaufen

Schnell nochmal in den Supermarkt springen und ein, zwei Kleinigkeiten für den gemütlichen Sonntag auf der Couch besorgen. Während dieses Szenario im Ausland oft möglich ist, ist diese Option in Deutschland rechtlich oft begrenzt. Und doch gibt es einige Aldi-Filialen, in denen man auch sonntags einkaufen kann.

An der Nord- und Ostsee haben ausgewählte Filialen auch am Sonntag geöffnet. Über Ähnliches dürfen sich auch die Einwohner der Stadt Essen freuen. Denn ein Aldi, der erst vor kurzem geöffnet hat, ist auch sonntags besuchbar.

Auf diese neue Filiale dürften sich einige bereits gefreut haben: Vor knapp vier Wochen hat der Discounter im Königshof in der Essener Innenstadt eröffnet. Das ist der nächste Schritt der Discounter-Kette, ihrer neuen Ausrichtung nachzugehen.

Denn Aldi möchte mehr und mehr auf Filialen direkt in der Stadt setzen. Das geht auf das Einkaufsverhalten der Kunden zurück: Viele Menschen gehen zwischen oder vor beziehungsweise nach der Arbeit schnell in den Supermarkt, um noch schnell ein paar Teilchen mitzunehmen. Der große Wocheneinkauf wird immer seltener.

++ Aldi verrät große Änderung an der Kasse – sie betrifft Kunden, die auf Bargeld setzen ++

Daher verlagert Aldi die Filialen immer öfter in die Innenstädte, wie neuerdings auch in Essen. Die Filiale im Königshof hat jedoch eine Besonderheit: Man kann dort auch sonntags einkaufen gehen. Dies liegt an der Anbindung zum Hauptbahnhof. Dort gelten andere Gesetze für den Einzelhandel.

Bahnhofsfilialen bilden die Ausnahme

Die Filiale am Königshof dürfte also vor allem sonntags ein beliebter Anlaufpunkt für kurzfristige Einkäufer sein. Aldi kündigte bereits an, dass man in Zukunft weitere Märkte in den Innenstädten eröffnen möchte.

Weitere News:

Schon bald wird man den Discounter also mehr und mehr in Einkaufsstraßen und Shoppingzentren vertreten sehen. Aldi verfolgt eine neue Strategie, die durch den Supermarkt in Essen einmal mehr unterstrichen wird.