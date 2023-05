Aldi mit großer Veränderung in den Regalen – Kunden merken es sofort

Wenn die Supermärkte und Discounter Änderungen ankündigen, dann schwant Kunden in der Regel Übles. Denn nach wie vor drehen Aldi, Rewe und Co. ordentlich an der Preisschraube. Doch hier und da fliegen auch Produkte ganz aus dem Sortiment, wie etwa die Haribo-Artikel bei Lidl (hier mehr).

Aldi Süd dagegen baut jetzt sein Sortiment aus. Bei dieser Nachricht dürfte vielen Kunden ein Stein vom Herzen fallen. Doch was jetzt vermehrt in den Regalen landet, dürfte wahrscheinlich nicht bei jedem Jubelrufe auslösen.

Aldi Süd mit fast 1.000 veganen Produkten

950 – diese Zahl scheint irre, wenn man noch an ein paar Jahr zuvor zurückdenkt. Doch mindestens so viele Artikel bietet Aldi Süd mittlerweile im veganen Sortiment an. Damit wolle der Discounter-Riese ein Zeichen setzen. “Wir bei Aldi Süd möchten auch pflanzenbasierte Produkte und damit eine nachhaltigere und bewusste Ernährung, die sich positiv auf Mensch und Umwelt auswirkt, für alle leistbar machen“, so eine Mitarbeiterin von Aldi. „Der Ausbau unseres veganen Sortiments ist somit ein wichtiges Zeichen für den Aldi Süd Ernährungswechsel, den wir in diesem Frühjahr vorgestellt haben.”

Noch mehr News:

Laut „vegconomist.de“ wurde das Unternehmen sogar erst vor kurzem von der Albert Schweitzer Stiftung als veganfreundlichster Discounter ausgezeichnet. Unter den Labels der Eigenmarken wie “Mein Veggie Tag” und “Gut Bio” bietet Aldi zahlreiche vegane Ersatzprodukte an, darunter etwa veganer Räucherlachs oder Milchalternativen. Doch jetzt will Aldi Süd noch einen Schritt weiter gehen.

Grillsortiment soll veganer werden

Auch in Sachen Grillsortiment rüstet der Discounter-Konzern auf. Pünktlich zur Grillsaison will Aldi Süd sein bio-veganes Grillsortiment in diesem Jahr auch um vegane Steaks erweitern und damit eine Produktneuheit auf den hauseigenen Markt bringen.

Bis Ende 2024 hat es sich Aldi Süd zum Ziel gesetzt, sein veganes Sortiment auf 1.000 Artikel zu erweitern. Weit entfernt davon ist die Discounter-Schwester von Aldi Nord damit nicht mehr. Das sie damit allerdings nicht alle Kunden gleichermaßen begeistern werden, das ist gewiss.