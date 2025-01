Aldi verkündet es selbst: Discounter geht den nächsten Schritt

Aldi tut es schon wieder: Der Discounter ist ständig bestrebt, seine Abläufe zu optimieren. Jetzt geht Aldi den nächsten Schritt. Es geht dabei um das Obst- und Gemüsesortiment.

Gemüse und Obst kaufen Aldi-Kunden doch am liebsten so frisch wie möglich – und deswegen hat der Discounter jetzt seine fünfte Frischeplattform realisiert, wie das Unternehmen selbst in einer Mitteilung bekannt gab.

Aldi Süd bekommt weitere Plattform in Nürnberg

Aldi Süd wird Anfang nächsten Jahres einen weiteren Frischeplattform-Standort für „effiziente“ Obst- und Gemüselogistik eröffnen, wie es heißt. Der Fruchtexperte vanWylick wird künftig neben der Plattform in Köln einen weiteren Standort bei Nürnberg betreiben.

Von dem aus werden mehrere Aldi Süd Regionalgesellschaften in Bayern mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Damit erweitert Aldi Süd das Netzwerk aus Frischeplattformen mit insgesamt drei Partnern und Experten im Bereich Obst und Gemüse.

Aldi: Frischeplattform in Bayern wird planmäßig im ersten Quartal 2026 eröffnet

Das Logistikkonzept der Frischeplattform zielt darauf ab, alle Dienstleistungen vom Warenimport über die Sortierung, Disposition und Qualitätskontrolle bis zur Auslieferung an die Regionalgesellschaften zentral zu bündeln. So möchte Aldi die Lieferketten verkürzen und seine Logistik noch effektiver gestalten.

Die Frischeplattformen in Ginsheim-Gustavsburg und Köln sind bereits seit Juli 2022 und Mai 2023 in Betrieb und werden seit kurzem durch die jüngst live gegangene Plattform am Niederrhein verstärkt. Die Frischeplattform in Bayern wird planmäßig im ersten Quartal 2026 eröffnet, gefolgt von einer Frischeplattform in Karlsruhe, die im zweiten Quartal 2026 startet.