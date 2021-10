Aldi: DIESES Angebot sorgt für Wirbel – „Rettungsdienst freut sich über panische Anrufe“

Bei diesem Angebot von Aldi gehen die Meinungen auseinander.

Bei Aldi Süd waren zuletzt Blutdruck-Messgeräte im Angebot. Bluthochdruck ist längst eine Volkskrankheit und gilt als größter Risikofaktor für böse Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herz- oder Hirninfarkte.

Aldi: Wirbel um Blutdruck-Messgeräte

Dass Aldi Süd seinen Kunden Blutdruck-Messgeräte zu einem erschwinglichen Preis anbietet, ist daher zunächst sehr lobenswert. Doch das Angebot kann auch seine Schattenseiten haben.

Die Facebook-Seite „Der Sanitäter“ klärt regelmäßig über den Alltag von Ärzten, Sanitätern und Pflegekräften auf. Zu den angebotenen Blutdruck-Messgeräten hat „Der Sanitäter“ eine ganz eigene Meinung.

Blutdruck-Messgeräte können für Patienten sehr hilfreich sein. Doch nicht immer werden sie korrekt genutzt. Foto: imago images/CHROMORANGE (Symbolbild)

Ironisch heißt es auf der Facebook-Seite: „Lieber Aldi Süd, danke dass ihr euch um die Senioren, Hypochonder und ‚Ich glaube ich bin krank‘-Menschen in eurem Sortiment kümmert. Der Rettungsdienst in Deutschland geht auf den Balkon und klatscht für euch. Die Leitstellen freuen sich über die netten panischen Anrufe.“

Die Kritik ist eindeutig: Weil einige Menschen solche Blutdruck-Messgeräte nicht richtig bedienen können oder manche Geräte womöglich auch mal defekt sind, erhalten die Nutzer immer mal wieder falsche Messergebnisse. Diese falschen Ergebnisse führen regelmäßig dazu, dass Menschen panisch den Notruf wählen. Die heraneilenden Sanitäter stellen dann jedoch häufig fest, dass der Bluthochdruck bei den Menschen völlig gesunde Werte aufweist.

-------------------

Mehr zum Thema:

Aldi: Künftig keine Kassen mehr in den Filialen? Discounter liefert Erklärung für radikale Idee

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Toilettenpapier-Krise! Da kommen schlechte Erinnerungen hoch – DARAUF müssen sich Kunden einstellen

Aldi, Lidl, Rewe: Kunden steht große Neuerung in Supermärkten bevor – doch es gibt ein ekliges Problem

-------------------

Aldi: Kritik von Sanitätern

Andere Sanitäter sind in Bezug auf das Angebot bei Aldi Süd ähnlicher Meinung. So schreibt einer in den Kommentaren: „Den Bizeps mal etwas zucken lassen und man bekommt nette Werte wie 249/145.“

Ein anderer meint sarkastisch: „Bravo, Aldi! Auf dass die Notrufnummern nicht mehr stillstehen.“

Und wieder eine andere Nutzerin schreibt: „Die meisten solcher Geräte funktionieren eh nicht richtig, und dann kommt auch noch die falsche Anwendung hinzu.“ (dhe)