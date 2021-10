Aldi, Lidl, Rewe: Kunden steht große Neuerung in Supermärkten bevor – doch es gibt ein ekliges Problem

An den Kassen von Aldi, Lidl, Rewe und Co. wird sich im kommenden Jahr etwas verändern. Dann müssen sich die Supermärkte an eine neue Gesetzgebung halten.

Das stellt jedoch ein großes Problem dar. Es dürfte den Kundinnen von Aldi, Lidl und Rewe gehörig „stinken“.

Aldi, Lidl, Rewe: Neue Regel dürfte für ordentlichen Gestank sorgen

Die Änderung, die ab 2022 gilt, betrifft die Pfand-Regelung in den Supermärkten. Bisher werden in Deutschland sowohl Plastikflaschen als auch Dosen mit 25 Cent Pfand und Bierflaschen mit 8 Cent belegt. Das Geld gibt es dann bei der Rückgabe der Flaschen und Dosen im Supermarkt an der Kasse zurück.

An den Kassen von Aldi, Lidl und Rewe gibt es eine Veränderung. (Symbolbild) Foto: imago stock&people gmbh

Durch das Pfandsystem können die Materialien wiederverwertet werden. Dadurch werden nicht nur die Straßen weniger mit Müll belastet, es ist auch besonders wichtig für die Umwelt. Doch im kommenden Jahr soll das Pfandsystem ausgeweitet werden, wie WMN berichtet. Dann muss auch auf Milch-, Fruchtsäfte- und weitere Getränkeflaschen draufgezahlt werden. Das dürfte den Kunden stinken – wortwörtlich.

Aldi, Lidl, Rewe: Hier werden auch 25 Cent Pfand fällig

Ab 2022 soll sich das Pfandsystem nicht mehr nach der Verpackung, sondern nach der Art des enthaltenen Getränks richten. So werden dann auch bei Frischsäften, alkoholischen Mischgetränken und Milchflaschen 25 Cent Pfand fällig. Für die Kundinnen wird es dann beim Einkaufen etwas teurer.

Doch das ist nicht der einzige Nachteil, denn das Pfand auf die Milchprodukte könnte zu einem großen Problem werden. Wenn Kunden demnächst auch Milchflaschen sammeln müssen, dann dürfte es bei ihnen Zuhause bald ordentlich stinken. Denn im Gegensatz zu leeren Wasserflaschen werden die Milchreste in der Flasche schimmelig und riechen irgendwann schlecht. Außerdem können sich hier auch Bakterien bilden, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Also, wie soll das funktionieren?

Aldi, Lidl, Rewe: Und das ändert sich ab 2024

Das ist auch beim Bundesumweltministerium noch nicht geklärt. Eine Idee wäre es, die Kunden dazu anzuhalten, die Milchflaschen auszuspülen oder direkt nach dem Verbrauch im Supermarkt zurückzubringen. Ob das jedoch auch umgesetzt wird, ist eine andere Frage.

Ab 2024 soll sich jedoch noch etwas ändern. Dann werden auch Tetra-Packs mit Pfand belegt, so WMN. Damit soll noch mehr Müll vermieden werden: Alles für die Umwelt. (mbo)