Aldi preist Produkt für Kinder an – Kunden sind stocksauer: „Landen in der Mülltonne“

Wer an Discounter denkt, dem kommt neben Lidl, Penny und Co. wohl vor allem der Name Aldi in den Sinn. Was die Produkte des Discounter-Riesen so taugen, darüber informieren regelmäßige Tests, etwa von „Ökotest“.

Ein Bio-Produkt von Aldi Süd ist es im Test des Verbraucherschutzmediums jetzt gelungen, mit der Note „Sehr gut“ abzuschneiden. „Top bewertet“, kann sich die Discounter-Kette bei Facebook nicht verkneifen. Doch die Kunden scheinen diese positive Bewertung wohl nicht zu teilen.

Aldi-Kunden werden deutlich

Bei dem laut Ökotest top bewerteten Produkt soll es sich um die Bio Maisstangen der Alid-Eigenmarke „Mamia“ handeln. Das Kinderprodukt kommt daher ab sofort mit dem Ökotest-Gütesiegel auf den Verpackungen daher.

Aber wenn es nach den Kunden geht, sollte das Produkt eher in der „Mülltonne landen“, anstatt in Kindermündern. „Die sind einfach nur eklig“, begründet die wütende Kundin ihre drastische Empfehlung. „Da bleibe ich lieber bei Styropor“, „Kann man bestimmt zum Basteln nehmen“ oder „Sollen für den Blutzuckerspiegel der Kinder gruselig sein“, mischen sich auch andere Kunden in die Diskussion mit ein.

Aldi Süd wird deutlich

Einige wenige Aldi-Kunden outen sich in den Kommentaren aber auch als Fans der Maisstangen. „Mein Sohn mochte die bei einem Freund total gerne… Hab die dann auch gekauft“ oder „Habe ich selber auch schon Mal ausprobiert. Was für Kleinkinder geeignet ist, kann für Erwachsene auch eine tolle Alternative sein“, melden sich einige wenige unter dem Facebook-Beitrag zu Wort.

Und was sagt Aldi Süd zu der ganzen Diskussion? „Die Maisstangen sind bei den Kids sehr beliebt. Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, sollten wir sie lieber weitergeben und teilen, anstatt sie wegzuwerfen“, entgegnet der Discounter so etwa auf den Kommentar, dass das Produkt besser in der Mülltonne landen sollte. Ob das Produkt die Kunden überzeugt oder nicht, das liegt wohl wie immer im Auge beziehungsweise Mund des Betrachters.

