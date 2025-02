Aldi-Kassierer packen aus – das verdienen sie wirklich

Die Discounter-Kette Aldi zieht täglich tausende Kunden an – und das weltweit. Dabei spielt besonders der Preis eine große Rolle, der bei dem Unternehmen oft niedriger ist, als bei anderen Supermärkten. Doch spiegelt sich das auch in den Löhnen wider?

Bis 2023 gab es rund 4.212 Standorte des Discounters in Deutschland, so „Statista“. Davon gehörten 2.220 Filialen zu Aldi Nord und 2.012 Filialen zu Aldi Süd, in denen insgesamt über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Jetzt hat das Unternehmen ausgepackt, wie viel Gehalt diese wirklich verdienen.

Aldi: DAS verdienen Mitarbeiter wirklich

Vorab muss unterschieden werden, ob die Mitarbeiter bei Aldi Nord oder aber bei Aldi Süd arbeiten. Karl und Theo Albrecht, die Söhne des Gründers, teilten den Familienkonzern 1961 nämlich in zwei Hälften auf – und das in der Mitte des Landes. Generell gilt: Im Norden fällt das Gehalt für die Mitarbeiter etwas geringer aus, als im Süden, wie der „Stern“ berichtet. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass der Süden den Lohn deutlich transparenter darstellt, als es der Norden tut.

Im Norden akzeptiere das Unternehmen jedoch die jeweiligen regionalen Tarifverträge für den Einzelhandel und zahle das Gehalt entsprechend. Zudem gebe es „eine übertarifliche Aldi-Zulage“, die sowohl von der Beschäftigungsdauer als auch von der Stundenzahl abhängig sei. Wie viel diese genau ist, gibt das Unternehmen jedoch nicht preis.

Seit Juni 2022 zahlt Aldi Nord seinen Mitarbeitern mindestens 14 Euro in der Stunde. Vermutlich betrifft das Mitarbeiter, die in dem Discounter am wenigsten verdienen, wie Warenverräumer oder Kassierer. Bei einer 37,5-Stunden-Woche würde sich das monatliche Gehalt demnach auf 2.275 Euro (brutto) berufen. Zusätzlich kämen noch Weihnachts- und Urlaubsgeld dazu.

Im Süden gibt es mehr Gehalt

Im Gegensatz zum Norden zahlt Aldi Süd den Mitarbeitern mindestens 15 Euro pro Stunde. In Abhängigkeit von der genauen Tätigkeit oder Erfahrungen würden Kassierer hier sogar bis zu 19,59 Euro Stundenlohn bekommen. Bei 37,5 Stunden käme dabei ein Lohn zwischen 2.440 Euro und 3.180 Euro brutto im Monat heraus. Auch bei Aldi Süd kämen dazu Weihnachts- und Urlaubsgeld, sowie teilweise Gebietszuschläge. Wie viel das genau ist, erzählt das Unternehmen jedoch nicht.

Von den Bruttolöhnen müssen natürlich noch Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden. Außerdem geht die Rechnung von Vollzeitjobs aus, obwohl Teilzeitjobs im Einzelhandel mehr als üblich sind. Bei einer 20-Stunden-Woche würde der Einstiegsgrundlohn bei Aldi Süd für Kassierer bei 1.300 Euro brutto im Monat liegen.