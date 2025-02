Aldi muss Preise anpassen – Kunden hatten es schon kommen sehen

Über 4.200 Aldi-Filialen gibt es allein in Deutschland – dabei versorgt die Discounter-Kette ihre Kunden mit allerlei Gemüse, Obst und Sonderangeboten.

Doch jetzt ändert der Discounter den Preis für ein beliebtes Produkt – und das nicht zu knapp. Die Kunden werden schlucken.

Lidl, Aldi und Co.: Butter als Luxusprodukt – das sind die Gründe

Doch es sind gute Nachrichten, denn alle Butterfans dürfen aufatmen! Die Preise für eine 250-Gramm-Packung Deutscher Markenbutter gehen nun auch bei Aldi endlich wieder nach unten – und das ist auch dringend nötig, wenn man an die letzten Preissprünge denkt. Der Preis sinkt um satte 8,5 Prozent auf nunmehr 2,19 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In einer Zeit, in der die Lebensmittelpreise fast täglich steigen, sind solche Nachrichten ein echter Trost.

Doch wie kam es eigentlich zu diesem Auf und Ab bei den Preisen? Immerhin schockte im Oktober der Preis für das günstigste Päckchen „Deutscher Markenbutter“ mit einem Rekordwert von 2,39 Euro viele Verbraucher. Das lag nicht nur an der Sommerhitze, sondern auch an Problemen bei der Milchproduktion.

Denn wegen kleineren Milchmengen und einer weniger fettreichen Rohmilch sowie der Blauzungenkrankheit bei den Tieren sanken die Erträge dramatisch. Das Resultat: Butter wurde teurer als jemals zuvor, und das nicht nur für die Marke, sondern auch für die Eigenmarken.

Lidl, Aldi und Co.: Butter wird günstiger – Discounter ziehen mit

Aber, wie es so schön heißt: Nach dem Regen kommt der Sonnenschein – und der scheint gerade auf die Butterpreise. Nach einiger Zeit machten Lidl, Aldi & Co. den Butterpreis niedriger. Und wie das bei diesen Dingen so ist, setzt eine Preisänderung bei einem Riesen schnell eine Kettenreaktion in Gang. Aldi Nord und Aldi Süd nahmen den Staffelstab auf, und plötzlich erklärten auch Rewe, Penny, Norma, Edeka und Netto, dass sie ihre Preise für Butterprodukte senken würden.

Doch jetzt kommt der Clou: Trotz der saftigen Preiserhöhung in den letzten Monaten sind die Butter-Liebhaber in Deutschland nicht vom Butter-Genuss abgekommen. Daten von Yougov zeigen, dass der Butterkonsum pro Haushalt im 4. Quartal 2024 nur um 1,3 Prozent gesenkt wurde.

Klar ist: Die Preise für Butter in Deutschland sind ein echtes Auf und Ab. Doch jetzt, da die Preise auch bei Aldi endlich wieder sinken, fühlt es sich fast wie ein Happy End an – zumindest für alle, die sich immer noch nicht von der Butter verabschieden können.