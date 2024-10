Aldi, Rewe und Co.: Kunden mit wichtiger Frage – „Ich verzweifle da auch dran“

Oft kann sich das Einkaufen zu einer stressigen und anstrengenden Situation entwickeln, insbesondere für ältere Leute. Daher wendet sich eine Kundin von Aldi, Rewe und Co. mit einer wichtigen Frage online auf „Threads“ an andere Nutzer und fragt: „Warum gibt es in normalen Einkaufsläden keine Möglichkeiten, sich zwischendurch hinzusetzen?“

Sie erklärt ihre Frage wie folgt: „Manche Menschen sind vielleicht noch mobil genug, selbst einkaufen zu gehen, aber eben nicht um die ganze Zeit auf den Beinen zu stehen oder aus welchem Grund auch immer manche Menschen sich eventuell mal kurz ausruhen müssen. Warum ist das kein Standard? Einfach irgendwo in die Mitte eine Bank stellen und gut ist.“

Aldi, Rewe und Co.: Senioren haben oft Probleme beim Einkaufen

Eine berechtigte Frage, die viele andere Kunden von Aldi, Rewe und Co. zu teilen scheinen. Eine Nutzerin hat schon selbst erfahren, dass Einkaufen oft sehr anstrengend sein kann und schreibt: „Hätte ich im Hochsommer, als ich noch hochschwanger war, auch gerne angenommen!“

Andere Nutzer kennen die Problematik wegen ihrer Familienangehörigen. Ein User berichtet in der Diskussion auf „Threads“: „Ich verzweifle da auch dran. Bei uns hat der Globus viele Bänke. Deswegen kann meine alte Mutter nur dort mit hin.“ Speziell für ältere Menschen kann es oft sehr ermüdend sein, sich nicht kurz beim Einkaufen bei Aldi, Rewe und Co. ausruhen zu können.

Eigentlich würde die Idee den Supermärkten, wie Aldi und Rewe, viele Vorteile schaffen. Die Fragestellerin überlegt sogar, dass Bänke beim Einkaufen „vielleicht sogar umsatzsteigernd“ sein könnten.

Kunden treffen unter Stress spontane Kaufentscheidungen

In der Diskussion überlegen viele Nutzer, woran es liegt, dass diese Idee bisher nicht bei Aldi und Rewe vertreten ist. Viele User vermuten, dass Sitzmöglichkeiten zu viel Platz im Supermarkt wegnehmen würden. Ein Nutzer erklärt: „Es ist jetzt schon kaum Platz für alle Sachen, es kommen Zuteilungen, Aufsteller – alles soll man irgendwo unterbringen und man muss es noch so aufbauen, dass man mit den Containern durchkommt.“

Ein anderer Kunde von Aldi und Rewe glaubt, dass die fehlenden Sitzmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung der Supermärkte sind, um den Umsatz zu steigern. Er schreibt: „Man soll sich gedrängelt und gehetzt fühlen, damit man unter Stress spontaner Kaufentscheidungen trifft.“ Woran es auch liegt, viele Kunden würden sich sicherlich über Sitzmöglichkeiten freuen, damit man sich beim Einkaufen kurz ausruhen kann.