Aldi, Rewe und Co: Mit diesen Tricks werden Kunden beim Einkaufen manipuliert

Wohl jeder von uns stattet Supermärkten und Discountern regelmäßig einen Besuch ab. Was wohl aber die wenigsten wissen: Aldi, Rewe und Co. tricksen uns regelmäßig aus!

Kunden von Aldi, Rewe und Co., aufgepasst! Die Supermärkte und Discounter wissen ganz genau, was sie tun müssen, damit am Ende mehr bei uns im Einkaufswagen landet als geplant. Wie „Ippen Media“ berichtet, gibt es einige Verkaufsstrategien. Dominique Ertl vom Lebensmittelretter „Motatos“ kennt die Tricks.

Aldi, Rewe und Co: SO lassen sie Lebensmittel höherwertiger erscheinen

Ein weit verbreiteter Trick ist das gezielte Platzieren von Waren. So befinden sich die teuren Artikel häufig auf Augenhöhe. Die günstigeren Produkte sind weiter unten im Regal zu finden – du solltest also lieber mal einen Blick nach unten riskieren, ehe du zuschnappst.

Und auch mit Licht und Farben kannst du gezielt manipuliert werden. Es lässt Lebensmittel höherwertiger erscheinen – das gilt besonders für Obst und Gemüse. Fleisch wird häufig mit rötlichem und Fisch mit bläulichem Licht beleuchtet.

Aldi, Rewe und Co: Auch HIER sollten Kunden ganz genau hinsehen

Und auch bei Sonderangeboten solltest du genauer hinsehen. „‚3 für 2‘-Aktionen oder ‚Kaufe eins, erhalte eins gratis‘ klingen verlockend und vermitteln das Gefühl, ein echtes Schnäppchen zu machen“, erklärt die Expertin. Das Problem dahinter: Oft handelt es sich um Produkte, die dich dazu verleiten mehr zu kaufen als du ursprünglich geplant hattest.

Außerdem sind in zahlreichen Supermärkten und Discountern kaum noch Einkaufskörbe vorhanden. Stattdessen setzen die Händler lieber auf die großen Einkaufswagen. Dort passt nämlich logischerweise mehr hinein – und der Kunde wird eher dazu verleitet mehr zu kaufen.