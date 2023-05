Aldi, Rewe und Co.: Schimmel-Alarm bei Hohes C und Fruchttiger – Warnung vor beliebten Säften

Wer zu Aldi, Rewe und Co. geht, greift oft bei Fruchtsäften von Granini zu. Marken wie Hohes C oder Fruchttiger sind sehr beliebte Produkte beim Einkauf. Doch nun ist Obacht geboten!

In einigen Produkten von Granini sind Schimmelpilze gefunden worden. Deshalb hat die Firma Eckes-Granini einen umfangreichen Rückruf gestartet, über den nun auch Aldi, Rewe und Co. informieren.

Aldi, Rewe und Co.: Schimmelpilze in Hohes C und Fruchttiger

Gleich mehrere Sorten von Hohes C und Fruchttiger hat es erwischt. Nach einigen Reklamationen von Kunden, die die Produkte bei Aldi, Rewe und Co. gekauft hatten, wurden Überprüfungen veranlasst. Sie ergaben Schimmelpilzfunde in einigen Chargen.

In vielen Supermärkten und Discountern in ganz Deutschland standen die verunreinigten Chargen in den Regalen. Deshalb solltest auch du genau nachschauen, bevor du dir den nächsten Durstlöscher einer der beiden Marken aufmachst.

Drei der betroffenen Produkte von „Hohes C“. Foto: Eckes-Granini GmbH

Beruhigend: Schwerwiegende Gesundheitsschäden gehen vom Verzehr nicht aus. Granini warnt lediglich vor Verdauungsbeschwerden, die kurz danach auftreten können, anschließend aber zeitnah wieder verschwinden. Dennoch wird vorsorglich davon abgeraten.

Um diese Produkte und Chargen geht es:

FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,5 l mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 30.08.-13.11.2023

FruchtTiger Orange-Maracuja 0,5 l mit MHD 02.09.-08.11.2023

FruchtTiger Multifrucht 0,5 l mit MHD 28.08.-10.11.2023

FruchtTiger Rote Früchte 0,5 l mit MHD 03.09.-13.11.2023

FruchtTiger Apfel-Erdbeere 0,25 l mit MHD 21.10.-24.10.2023

FruchtTiger Multifrucht 0,25 l mit MHD 24.10.-25.10.2023

hohes C Naturelle Apfel-Zitrone mit MHD 25.10.-26.10.2023

hohes C Naturelle Apfel-Kirsch mit MHD 26.10.-27.10.2023

hohes C Naturelle Weißer Tee Pfirsich mit MHD 26.10.2023

Aktuelle News:

Um sicherzugehen, solltest du nach dem letzten Besuch bei Aldi, Rewe und Co. die Flaschen von Hohes C und Fruchttiger etwas genauer unter die Lupe nehmen. Verfärbungen, Flecken oder eine ungewöhnliche Konsistenz können auf Schimmel hindeuten. Sollte nichts zu sehen sein, ist aber auch ein muffiger Geruch ein Indiz.