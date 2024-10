Rewe Rückruf: Beliebtes Lebensmittel kann für SIE zur Gefahr werden

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind sehr hoch, was auch die Kontrolle der Lebensmittel umfasst, die von Discountern oder Supermärkten wie Rewe verkauft werden. Trotz dieser strengen Kontrollen kann es vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen erfolgt bei Rewe oder anderen Verkaufsstellen ein Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Rewe sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte Bestandteile, die dort nicht hineingehören und eine Gesundheitsgefahr darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Neben Fremdkörpern oder Verunreinigungen können auch fehlerhafte Kennzeichnungen eine Gesundheitsgefahr bedeuten. Gelegentlich werden nicht alle Inhaltsstoffe korrekt angegeben, was besonders für Allergiker gefährlich sein kann. Auch fehlerhaft aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien in einem Produkt können einen Rückruf bei Rewe und anderen Anbietern erforderlich machen.

In diesem Artikel informieren wir dich laufend über die neuesten Rückrufe der Supermarktkette Rewe.

Creme falsch deklariert

Bei Rewe ist eine Creme von einem Rückruf betroffen. Foto: Natra Chocolate International S.L.

Montag, 14. Oktober: Nach den Angaben der Natra Chocolate International S.L. ist ein bei Rewe verkauftes Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Dabei geht es um die Rewe Feine Welt Mandelcreme im 200g-Glas und den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich des Datums 05.2025. Nach den Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass Haselnuss-Paste ist der Creme enthalten aber nicht gekennzeichnet ist. Hier lauert demnach potenziell für Allergiker eine große Gefahr. Personen mit einer Nuss-Allergie sollen sie also auf keinen Fall essen.

Probleme bei Mineralwasser

Bei Rewe ist ein Mineralwasser von einem Rückruf betroffen. Foto: Refresco Deutschland GmbH

Montag, 16. September: Die Refresco Deutschland GmbH informiert die Kunden über einen Rückruf bei Rewe. Betroffen ist das Rewe ja! Mineralwasser in der 0,5- und 1,5-Liter-Flasche. Grund für den bei Rewe ist, dass bei einigen Produkten Abweichungen in Geruch und Geschmack festgestellt wurden. Folgende Mineralwasser bei Rewe sind von dem Rückruf betroffen:

Ja! Mineralwasser 0,5 Liter still Fontane-Brunnen (MHD bis einschließlich 05.06.2025)

(MHD bis einschließlich 05.06.2025) Ja! Mineralwasser 0,5 Liter medium Fontane-Brunne (MHD bis einschließlich 28.03.2025)

(MHD bis einschließlich 28.03.2025) Ja! Mineralwasser 0,5 Liter classic Fontane-Brunnen )MHD bis einschließlich 29.03.2025)

)MHD bis einschließlich 29.03.2025) Ja! Mineralwasser 1,5 Liter still Fontane-Brunne n (MHD bis einschließlich 03.06.2025)

n (MHD bis einschließlich 03.06.2025) Ja! Mineralwasser 1,5 Liter medium Fontane-Brunnen (MHD bis einschließlich 05.06.2025)

(MHD bis einschließlich 05.06.2025) Ja! Mineralwasser 1,5 Liter classic Fontane-Brunnen (MHD bis einschließlich 04.06.2025)

Das betroffene Mineralwasser wurde größtenteils in Rewe-Filialen in Nordostdeutschland vertrieben und mittlerweile aus dem Sortiment genommen.

Fehlende Allergen-Kennzeichnung bei Brotaufstrich

Bei Rewe gibt es einen neuen Rückruf. Foto: Natra Chocolate International S.L.

Dienstag, 10. September: Nach den Angaben der Natra Chocolate International S.L. sind zwei bei Rewe verkaufte Produkte von einem Rückruf betroffen. Dabei geht es um die Rewe Feine Welt Salted Caramel Creme und Rewe Feine Welt Dunkle Kakaocreme im 200g-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 06.2025. Das Unternehmen teilt mit, dass möglicherweise in den Produkten Nuss-Paste enthalten ist. Diese wurde nicht gekennzeichnet. Besonders Personen, die eine Nuss-Allergie haben, sollten den bei Rewe gekauften Brotaufstrich nicht essen.

Glassplitter in Cashewkernen gefunden

Montag, 2. September: Die Johannes Kordt Handelskontor GmbH informiert die Kunden von Rewe darüber, dass das Produkt Ja! Cashewkerne im 200g Beutel, dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis Ende Februar 2025 und der Chargen-Nummer 58824 zurückgerufen wird. Grund für den Rückruf ist, dass in den bei Rewe verkauften Cashewkernen möglicherweise Fremdkörper in Form von Glassplittern enthalten sein könnten. Du solltest sie also auf keinen Fall essen.

Weitere Rewe-Artikel:

Geld abheben bei Rewe – wie funktioniert das?

Rewe-Eigenmarken von bekannten Herstellern? DAS musst du wissen!

Verletzungsgefahr bei Apfelschorle

Bei Rewe wird eine Apfelschorle zurückgerufen. Foto: Refresco Deutschland GmbH

Mittwoch, 10. Juli: Nach den Informationen der Refresco Deutschland GmbH ist ein bei Rewe verkauftes Produkt von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich Ja! Apfelschorle in der 1,5-Liter-PET-Flasche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.12.2024 und dem EAN-Code 4388810057848.

Auslöser des Rückrufs bei Rewe ist, dass in einige Flaschen der Apfelschorle beim Herstellungsprozess Hefe gelangt sein könnte. Diese löst einen Gärungsprozess aus, was zu einem Druckaufbau in der Flasche führt. Das könnte zum Bersten der Flasche führen. Es besteht Verletzungsgefahr. Besonders wenn die Flasche aufgebläht oder der Inhalt getrübt ist, solltest du sie entsorgen.

Listerien-Gefahr bei Wurst

Bei Rewe wird eine Wurst zurückgerufen. Foto: MEGA Fleisch GmbH

Montag, 1. Juli: Die Mega Fleisch GmbH informiert darüber, dass ein Lebensmittel, das bei Rewe verkauft wurde, zurückgerufen wird. Dabei handelt es sich um die Wilhelm Brandenburg Landjäger in der 80g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) 18.10.2024. Der Rückruf bei Rewe hängt damit zusammen, dass bei einer Kontrolle Listerien (Listeria monocytogenes) qualitativ nachgewiesen wurden. Das betroffene Produkt wurde nur bei Rewe-Filialen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland vertrieben.

Neben Rewe interessierst du dich auch für Discounter? Wir verraten dir, welche Rückrufe es gerade bei Aldi Nord und Aldi Süd gibt.>>>