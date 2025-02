Aldi, Rewe, dm & Co.: Kunden ahnen nicht, was ihnen droht – „Auf keinen Fall kaufen“

So ziemlich jeder hat dieses Produkt zu Hause in der Küche. Die einen kaufen es im Supermarkt, andere lieber in der Drogerie. Doch die meisten Kunden ahnen nicht, wie groß die Qualitätsunterschiede sind, wenn sie bei Aldi, Rewe, dm & Co. ins Regal greifen.

Die Rede ist von Olivenöl. Es passt nicht nur geschmacklich besonders gut zur mediterranen Küche, sondern es ist auch gesund. So erklärt die Deutsche Herzstiftung: „Die günstige Fettsäurezusammensetzung von Olivenöl hilft, schädliches LDL-Cholesterin zu senken.“ Doch macht es einen Unterschied, ob man das Öl bei Aldi, Rewe, dm, Lidl oder Edeka kauft?

Aldi, Rewe, dm & Co.: 25 Olivenöle getestet

Klare Antwort: ja. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Stiftung Warentest hervor. Diese hat 25 Olivenöle aus Supermärkten, Discountern und Drogerien getestet: sowohl Eigenmarken von Aldi, Rewe, dm, Lidl und Edeka als auch Markenprodukte. Das Ergebnis dürfte manche Kunden erschrecken. Denn die Tests zeigen wenig Licht und viel Schatten.

+++ Temu, Shein & Co.: Kunden haben keinen Schimmer – „Kann richtig teuer werden“ +++

Für unsere Reihe „DER WESTEN klärt auf“ hat sich der bundesweit renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss genau angeschaut, wie die Olivenöle von Aldi, Rewe, dm & Co. abgeschnitten haben. Bei einem bekannten Produkt hat er für die Kunden eine ebenso klare wie dringende Empfehlung. Aber der Reihe nach.

dm-Produkt und zwei weitere Öle „mangelhaft“

In den vergangenen Jahren waren die Oliven-Ernten mäßig bis miserabel. Das führte einerseits zu deutlich steigenden Preisen bei Aldi, Rewe, dm & Co. Andererseits verschlechterte sich bei einigen Produkten die Qualität. So stießen jetzt auch die Prüfer der Stiftung Warentest auf viel Mittelmaß. Drei Olivenöle kassierten sogar die Note mangelhaft. Konkret heißt es in der Begründung: „La Española, Fiore und das dm Bio-Olivenöl rochen und schmeckten stichig-schlammig, das La-Española-Öl zudem ranzig.“ Für das Produkt aus dem beliebten Discounter dm kommt es noch dicker. Dieses sowie „La Española“ seien „stark mit Mineralöl-Bestandteilen belastet“. Fazit von Ron Perduss: „Auf keinen Fall kaufen!“ Den Konsumenten drohe Gesundheitsgefahr.

+++ Auch interessant für Kunden von Aldi, Rewe, dm & Co.: Essen aus Konservendosen – DAS ahnen die meisten nicht! +++

Doch in den Supermarkt-, Drogerie- und Discounter-Filialen finden sich durchaus auch empfehlenswerte Produkte. Immerhin sieben waren es bei Stiftung Warentest. Welche dies genau sind, verrät Verbraucherschützer Ron Perduss in dem Video, das in diesem Artikel eingebaut ist. Den Sieg holte sich ein Produkt von Rewe.

Mehr News:

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben auch im Supermarkt.