Temu, Shein & Co.: Kunden haben keinen Schimmer – „Kann richtig teuer werden“

Chinesische Online-Shops wie AliExpress, Temu, Shein & Co. erleben in Deutschland und Europa einen waren Boom. Von teils sehr langen Lieferzeiten lassen sich die Fans nicht abschrecken. Zu groß ist die Verlockung der niedrigen Preise. Doch Kunden gehen gleich mehrere Risiken ein – ohne es zu ahnen.

Zumindest auf den ersten Blick wirken viele Waren von Temu, Shein und anderen Billig-Shops so, als handele es sich um die gleichen Produkte, die auch Action, Amazon & Co. im Sortiment haben – jedoch zu deutlich höheren Preisen. Warum dann nicht direkt in China bestellen? Vorsicht! Das kann schlecht für deine Gesundheit sein – und am Ende auch noch schlecht für deinen Geldbeutel.

Temu, Shein & Co. – Experte Ron Perduss: „Richtiger Müll“

In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ (>>> hier alle Beiträge) legte der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss die unbequemen Fakten auf den Tisch. Sein Appell: „Kauf nie wieder bei Temu und Shein!“ Aber wie kommt er zu dieser drastischen Einschätzung?

Zum einen geht es um die Qualität der Produkte, die bei AliExpress, Temu, Shein & Co. angeboten werden. Wie Ron betont, schaden viele Waren der Gesundheit. Denn es gebe keinerlei Kontrolle über Arbeitsmaterialien, Inhaltsstoffe und Arbeitsbedingungen. Vor allem – aber nicht nur – Textilien seien häufig mit Chemikalien belastet. Perduss‘ Fazit: „Das meiste Zeug, was da verkauft wird, ist richtiger Müll.“ Mehr dazu erfährst du im Video, das hier im Artikel eingebettet ist.

Besteller müssen haften

Aber Ron Perduss legt noch nach. Vielen Kunden sei nicht bewusst, dass sie sich auch rechtlich auf ganz dünnes Eis begeben, wenn sie bei Temu, Shein & Co. bestellen. Perduss: „Wer bei Temu kauft, gilt rechtlich als Importeur. Wenn du das Gekaufte weitergibst oder verschenkst und es entsteht ein Schaden, dann bist du in der Haftung.“ Einzelheiten dazu – und wie erste europäische Staaten mit aller Härte gegen die China-Shops vorgehen – erklären wir ebenfalls in unserem Video.

