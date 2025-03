Aldi, Rewe & Co.: Kassierer dürfen Bargeld-Auszahlung verweigern – Kunden sollten Bescheid wissen

Bargeld erfreut sich in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit. Und in Zeiten, in denen viele Banken aufgrund der Popularität von Online-Banking Filialen und Automaten schließen, ist es besonders praktisch, wenn man sich sein Bargeld beispielsweise direkt an der Supermarkt- oder Discounter-Kasse auszahlen lassen kann.

Bei Aldi, Rewe & Co. können an der Kasse Bargeldauszahlungen getätigt werden. Bis zu 200 Euro können Kunden von ihrem Konto abbuchen und in Scheinform entgegennehmen (>> hier mehr dazu). Doch unter einer Bedingung dürfen die Kassierer und Kassiererinnen dem auch einen Riegel vorschieben!

Aldi, Rewe & Co. bieten „Cashback“-Service an

Den Bargeld-Service bietet so gut wie jeder Supermarkt und Discounter an. Sogar einige Baumärkte machen mit.

Hier eine Übersicht der Märkte, die „Cashback“ an ihren Kassen anbieten:

Aldi Nord und Aldi Süd

Budni

Denns Biomarkt

dm

Edeka

familia Nordost

Globus Baumarkt und Globus Markthallen

Kaufland

Lidl

Markant

Marktkauf

Müller

Netto (sowohl der Discounter der Edeka-Gruppe, als auch die Netto-Kette mit dem Hunde-Symbol)

Norma

NP-Discount

Obi

Penny

Rewe

Rossmann

toom Baumarkt

Doch es gibt einige Voraussetzungen, die Kunden bei der Beanspruchung der Serviceleistung beachten müssen.

Das müssen Kunden beachten

Beispielsweise wird nicht jede Karte bei der Auszahlung akzeptiert. Girokarten sollten überall problemlos funktionieren – aber bei Debitkarten von Visa oder Mastercard könnte es zu Problemen kommen.

Und so praktisch der „Cashback“-Service auch sein mag – Händler sind gesetzlich nicht zur Auszahlung von Bargeld verpflichtet. Wenn man beispielsweise frühmorgens als einer der ersten Kunden an der Kasse steht und die Verkäufer noch gar nicht genug Scheine in der Kasse haben, um den gewünschten Betrag auszuzahlen – dann dürfen sie auch ablehnen. Abends sollten die Erfolgsaussichten größer sein. (mit dpa)