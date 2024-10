Aldi dreht an den Preisen – ausgerechnet bei diesen Produkten

Die Inflation macht keinen Halt und das Einkaufen bei Lidl, Aldi und Co. wird immer teurer. Dabei sind manche Produkte besonders stark von der Inflation betroffen. Kürzlich sind so unter anderem die Butterpreise immens in die Höhe geschossen (wir berichteten).

Ein Produkt, das schon lange unter der Inflation leidet, ist Olivenöl. Mittlerweile kostet das Produkt in der Regel sogar schon 10 Euro, also das Doppelte der früheren Preise. Aldi reagiert jetzt darauf, dass sich viele Kunden das Produkt nicht mehr leisten können und führt eine dauerhafte Preissenkung ein.

Aldi: Olivenöl wird um 30 Prozent reduziert

Wie der Discounter berichtet, will man erreichen, dass die Kunden sich nicht zwischen Qualität und Preis entscheiden müssen. Die Eigenmarken von Aldi bieten für viele Kunden eine tolle Alternative, um zu sparen und trotzdem hochwertige Produkte einzukaufen. Dabei werden die billigen Preise dadurch erreicht, dass der Händler die Waren in großen Mengen bestellt.

Aldi kündigt eine Preissenkung von 30 Prozent bei Olivenöl von „GUT BIO“ an Foto: Aldi

Ab Montag (28. Oktober) können sich die Kunden von Aldi freuen, denn der Discounter führt bei vielen Produkten eine dauerhafte Preissenkung von bis zu 30 Prozent ein. Dabei begeistern vor allem die Preise für Olivenöl, die bisher durch die Inflation in die Höhe geschossen sind.

Ursprünglich mussten Aldi-Kunden für eine 0,75-Liter-Flasche Olivenöl von „GUT BIO“ 9,99 Euro zahlen. Durch die Preissenkung von 30 Prozent kostet das Öl künftig nur noch 6,95. Auch das Olivenöl von „BELLASAN“ wird von 8,99 mit einer Senkung von 24 Prozent auf 6,79 reduziert.

Preissenkung bei einigen Milchprodukten

Aber nicht nur bei Olivenöl werden die Preise deutlich reduziert. Aldi kündigt ebenfalls weitere dauerhafte Preissenkungen bei anderen Produkten an:

MILSANI Mon Dessert, 190-Gramm-Becher, von 0,59 Euro auf 0,49 Euro (-16 Prozent)

GRANDESSA Erdbeerkonfitüre, 3×212 Milliliter-Dose von 1,49 Euro auf 1,29 Euro (-13 Prozent)

MILSANI Milchreis, 200-Gramm-Becher, von 0,45 Euro auf 0,39 Euro (-13 Prozent)

KINGS CROWN Minipack Mais, 3×212 Milliliter-Dose von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (-13 Prozent)

KINGS CROWN Erbsen Möhren, 425-Milliliter-Dose von 0,99 Euro auf 0,89 Euro (-10 Prozent)

GUT BIO H-Milch 1,5%, 1-Liter-Packung, von 1,15 Euro auf 1,05 Euro (-8 Prozent)

GUT BIO H-Milch 3,5%, 1-Liter-Packung, von 1,25 Euro auf 1,15 Euro (-8 Prozent)

GUT DREI EICHEN/GÜLDENHOF Mini-Wiener Würstchen, 320-Gramm-Packung von 2,69 Euro auf 2,49 Euro (-7 Prozent)

GÜLDENHOF Hähnchen/Putenbrustfilet, 100-Gramm-Packung von 1,49 Euro auf 1,39 (-6 Prozent)

Kunden können sich auf die vergünstigten Lebensmittel bei Aldi ab Montag (28. Oktober) freuen. Neben Olivenöl kann man sich insbesondere über die Reduzierung der Milchprodukte freuen, die in letzter Zeit ebenfalls deutlich im Preis gestiegen sind.