Aldi bietet Ramadan-Kalender an – doch es gibt einen Haken

Das islamische Fest Ramadan steht kurz vor der Tür und jetzt bietet Aldi ein besonderes Angebot an, um den Fasten-Monat auch richtig zu feiern, einen Kalender für Ramadan. Wer einen ergattern möchte, sollte jedoch eine Sache beachten, denn dieser wird nicht überall angeboten.

In den sozialen Medien, wie „X“ und „Twitter“, sind die Kunden außer sich. Bei Aldi gibt es nämlich dieses Jahr für muslimische Kunden dieses Jahr einen Ramadan-Kalender, der an den bekannten Adventskalender in der Vorweihnachtszeit angelehnt ist.

30 Türen mit Süßigkeiten und Spielzeug

Der Ramadan beginnt dieses Jahr am 28. Februar und endet einen Monat später am 30. März 2025. Gläubige Muslime verzichten während dieser Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf jegliche Nahrungsaufnahme, sei es Essen oder Trinken.

Nachdem die Sonne untergegangen ist, findet dann mit seinen Liebsten ein gemeinsames Fastenbrechen statt. Jedoch nimmt in der Regel nicht die ganze Familie an dem Fasten teil, denn die Kinder sind von diesem ausgenommen.

Aldi hat für diese Kinder noch eine ganz besondere Überraschung, denn dort ist der Ramadan-Kalender ab Freitag (24. Januar) erhältlich. Statt 24-Türchen, wie man es von dem Adventskalender für die Weihnachtszeit kennt, hat dieser 30 Türen, befüllt mit leckeren Süßigkeiten und Spielzeug.

Kalender nur bei Aldi-Süd erhältlich

Die Kunden freuen sich über das tolle Angebot, um den Fasten-Monat auch richtig zu feiern, jedoch ist Aldi nicht der erste Supermarkt, der einen Kalender für Ramadan anbietet. Bereits im vorherigen Jahr wurde ein solcher bei dem Konkurrenten Kaufland angeboten (wir berichten).

Aldi-Kunden sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn das tolle Angebot gibt es dieses Jahr nicht überall. Der Ramadan-Kalender ist vorerst nur bei Aldi-Süd verfügbar. Auf Anfragen von DER WESTEN hat Aldi-Nord mitgeteilt: „ALDI Nord hat keine Ramadan-Kalender im Angebot.“ Ob sich das im kommenden Jahr ändern wird, bleibt abzuwarten.