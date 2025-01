US-Amerikaner gibt Pfandflaschen bei Aldi ab: „Nie wieder“

Für Aldi-Kunden in Deutschland gehört es zum Alltag: Leere PET-Flaschen bringt man zum Pfandautomaten im Discounter zurück – und bekommt die paar Cent, die man zusätzlich bezahlt hat, wieder zurück. Weniger Plastikmüll, die Umwelt freuts.

Auch US-Amerikaner Ryan, der seit über einem Jahr in Deutschland lebt, kennt das Pfandsystem mittlerweile nur allzu gut. Auch in den örtlichen Discountern und Supermärkten – von Aldi bis Rewe – ist er regelmäßig unterwegs, um neue Lebensmittel zu testen, die er auf Social Media („ryaneatss“, 910.000 Follower auf TikTok) vor laufender Kamera testet.

Doch eines seiner aktuellen Videos, in dem er eine ganze Mülltüte voller Pfandflaschen bei Aldi abgibt, sorgt nicht nur bei seinen Fans für Kopfschütteln – auch Ryan bereut am Ende, was er da getan hat. Aber der Reihe nach.

US-Amerikaner gibt Pfand bei Aldi ab

Ryans Pfand-Plan ist simpel: Er gibt das Leergut bei Aldi ab – und dann will er testen, was er in Deutschland für den jeweiligen Pfandbetrag an Essen kaufen kann. Gesagt, getan.

Für seine Pfandflaschen erhält Ryan beim Aldi seines Vertrauens ganz genau 7 Euro. Damit verlässt der US-Amerikaner den Discounter und besucht einen Kiosk um die Ecke. Der Begriff „Kiosk“ scheint ihm nicht direkt etwas zu sagen – er hält es zunächst für den Namen des Ladens – doch im Gespräch mit der Verkäuferin zeigt er, wie gut sein Deutsch nach über einem Jahr im Lande bereits ist.

„Hallo. Ich habe eine Frage. Was kann ich hier für 7 Euro essen? Überrasche mich“, trägt er fehlerfrei vor. Die Verkäuferin ist dennoch von der ungewöhnlichen Frage überfordert und weiß nicht so recht, was sie dem Kunden anbieten soll. Doch Ryan lockert die Situation schnell auf, sodass beide am Ende darüber scherzen können.

„Gehe niemals in den Kiosk“

Kurz darauf verlässt Ryan den Kiosk – mit einer Capri-Sonne, einer Packung Skittles, einem Kinder Bueno und einem Duplo. Alles zusammen für die 7 Euro, die er am Aldi-Pfandautomat bekommen hat. Was für den ahnungslosen Ryan ein unscheinbarer Einkauf war, lässt viele deutsche Zuschauer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Ein Auszug aus den Kommentaren auf TikTok:

„Warum hast du dein Geld nicht im Aldi ausgegeben? Da bekommst du mehr Artikel für 7 Euro.“

„Entweder der teuerste Kiosk Deutschlands oder Bro wurde mies gescammt.“

„Nur vier Sachen von 7 Euro. So teuer.“

„Musst bei Lidl oder Aldi kaufen. Das, was du bekommen hast, ist ein großer Döner bei uns.“

„Nie Kiosk. Im Aldi hättest du dafür 3 Euro bezahlt.“

„Bro, gehe niemals in den Kiosk, um Essen zu kaufen. Zu teuer!“

„Bro, Kiosk geht man nur für Zigaretten oder wenn Sonntag ist.“

Und auch Ryan muss schließlich feststellen, dass er für 7 Euro bei Aldi selbst wohl deutlich mehr bekommen hätte. „Nie wieder zum Kiosk“, antwortet er persönlich mit einem lachenden Emoji auf einen seiner Kommentare. Lektion gelernt!