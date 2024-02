Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden schauen ganz genau hin

Egal ob Aldi, Lidl oder Rewe. Alle Discounter und Supermärkte haben in den vergangenen Jahren die Preise für Lebensmittel kräftig angezogen. Schuld daran waren gestörte Lieferwege als Folge von der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Hinzu kamen höhere Personalkosten durch Anhebung des Mindestlohns sowie die explodierten Energie- und Spritpreise.

Die höheren Erzeugerpreise haben Aldi, Lidl und Co. in der Folge an die Kunden weitergegeben. Mittlerweile sind die Kosten für Energie- und Sprit wieder gesunken. Das macht sich jetzt auch teilweise an den Preisen in Discountern und Supermärkten bemerkbar.

Aldi dreht an der Preisschraube

Schon mehrfach haben die führenden Einzelhandelsunternehmen dauerhafte Preissenkungen bestimmter Produkte verkündet. Zuletzt waren bei Aldi die Preise für Brot und Müsli gesenkt worden (mehr hier >>>). Dieses Mal können sich die Kunden bei Aldi Nord über günstigere Preise in einer anderen Produktgruppe freuen.

Wie Aldi Nord am Sonntag (4. Februar) verkündete, purzeln die Preise bei zahlreichen Weinen. Hier eine Übersicht:

Colombard Sauvignon Blanc VdF, 0,75-Liter-Flasche von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (-14 Prozent)

SPÄTLESE Prädikatswein, 0,75-Liter-Flasche von 3,49 Euro auf 2,99 Euro (-14 Prozent)

Prosecco Spumante DOC, 0,75-Liter-Flasche von 6,99 Euro auf 6,49 Euro (-7 Prozent)

Portugieser Rosé Rheinhessen / Pfalz QbA, 1-Liter-Flasche von 3,19 Euro auf 2,99 Euro (-6 Prozent)

BRITTA MÖLLINGER Weißburgunder Chardonnay Rheinhessen QbA, 0,75-Liter-Flasche von 5,29 Euro auf 4,99 Euro (-5 Prozent)

CADA VEZ Rosé Tempranillo IGP, 0,75-Liter-Flasche von 2,49 Euro auf 2,39 Euro (-4 Prozent)

Silvaner Grauer Burgunder, 0,75-Liter-Flasche von 2,89 Euro auf 2,79 Euro (-3 Prozent)

ZINFANDEL Rosé, 0,75-Liter-Flasche von 2,79 Euro auf 2,69 Euro (-3 Prozent)

Riesling Hochgewächs Rheinhessen QbA, 0,75-Liter-Flasche von 3,59 Euro auf 3,49 Euro (-2 Prozent)

Nicht nur Kunden schauen ganz genau hin, wie sich die Preise bei Aldi verändern. Auch die Konkurrenz hat den Discounter im Blick. Häufig reagieren Lidl, Rewe und Co. auf die Preisanpassungen beim Discounter-Riesen und senken ebenfalls ihre Preise. Kunden können also hoffen, dass der Einkauf in Zukunft wieder etwas günstiger wird.