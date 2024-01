Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden flippen aus

Diese Nachricht bringt Aldi-Kunden zum Ausflippen! Der Discounter dreht noch einmal gewaltig an der Preisschraube…

In der Vergangenheit und auch in der Gegenwart bestimmen SIE die Schlagzeilen: Horrende Lebensmittel-Preise! Viele alltägliche Dinge wie beispielsweise Butter, Mehl oder Milch erreichten echte Rekord-Preise. Die Inflation, sie hatte Deutschland fest im Griff. Auch bei Aldi mussten die Kunden tiefer in die Tasche greifen.

+++Aldi-Kunden packen zuhause Einkäufe aus – als sie genauer hinsehen, fallen sie vom Glauben ab+++

Aldi senkt jetzt bei DIESEN Produkten den Preis

Doch inzwischen gibt es auch immer mal wieder vereinzelt Lichtblicke – und die Preise gehen wieder herunter! So ist es jetzt bei Aldi der Fall. Der Discounter hat gute Nachrichten für seine Kunden zu verkünden. Besonders wer Wert auf ein gepflegtes Frühstück legt, dürfte bei dieser Nachricht hellhörig werden.

+++Kaufland, Rewe und Co.: Schoko-Produkt sorgt für unnötige Verwirrung – „Müssen lesen können“+++

„Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs reduziert wurden, senkt der Erfinder des Discounts nun auch viele Frühstücksprodukte im Preis. Ab dem 8. Januar werden unter anderem Brote, aber auch Cerealien dauerhaft reduziert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Discounters.

Unter anderem Brot und Cerealien sind von der Preissenkung betroffen

Von den Preissenkungen betroffen, sind zahlreiche Produkte. Im Bereich Brot sind das zum Beispiel Goldähren Vollkorntoast, 500-Gramm-Packung von 1,19 Euro auf 0,99 Euro (- 16 Prozent) und Goldähren Sandwichtoast Weizen, 750-Gramm-Packung von 1,49 Euro auf 1,39 Euro (-6 Prozent).

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Aber auch Cerealien gibt es ab sofort günstiger bei Aldi zu haben – zum Beispiel diese hier: Golden Bridge Cornflakes, 500-Gramm-Packung von 1,79 Euro auf 1,59 Euro (- 11 Prozent) und Golden Bridge Schoko Balls, 750-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,79 Euro (- 6 Prozent). Frühstücken macht jetzt also ein klein wenig mehr Spaß.