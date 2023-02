Aldi zeigt Werbespot mit Jeremy Fragrance – du ahnst nicht, um welches Produkt es geht

Auf TikTok ist Jeremy Fragrance schon lange ein Star. 6,5 Millionen Menschen folgen dem selbsternannten Duftexperten alleine auf diesem Social-Media-Kanal. Von seiner Reichweite will nun auch Aldi profitieren.

In dem neuen Werbespot bewirbt Jeremy Fragrance den „besten Duft der Welt“. Und den gibt es so nur bei Aldi Nord zu finden. Um ein neues Parfum handelt es sich hier nicht – aber worum dann?

Aldi-Werbespot mit Jeremy Fragrance geht viral

Spätestens seit seinem extravaganten Auftritt bei „Promi Big Brother“ erlebt Jeremy Fragrance einen regelrechten Hype. Mit seinem Lifestyle, seinen Sprüchen und seiner Einstellung hebt er sich ab und polarisiert. Einen Namen gemacht hat sich der 34-Jährige aber vor allem als Duftexperte auf Youtube und anderen Kanälen. Dort bewirbt er regelmäßig Parfums großer Marken.

Ein Werbespot in Zusammenarbeit mit Aldi Nord erinnert nun ebenfalls sehr an einen klassischen Werbedreh zu einem neuen Parfum. Der Influencer steht in seinem bekannten Signature Look, einem weißen Anzug, am Strand und atmet die Meeresbrise ein.

Erde, Feuer, Wasser, Luft und – und natürlich eine extra Packung Power! Denn davon strotzt der Influencer ja nur so. Diese magischen Zutaten sollen den „besten Duft der Welt“ ergeben.

Aldi Nord landet Volltreffer

Doch um welches Produkt handelt es sich nun? Die Auflösung ist genauso skurril wie der Protagonist selbst: Brot. Jeremy Fragrance steht mit oberkrörper frei, nassen Haaren vor den Meeresklippen, während das Wasser empor spritzt und hält ein Baguette wie eine Trophäe hoch. „Ob Mehrkornbrötchen, Weltmeisterbrot oder Baguette – the world’s best fragrance smells backfrisch! Jetzt (und immer) bei ALDI Nord! In über 1.300 Filialen auch von regionalen Bäckereien“ heißt es von offizieller Seite des Discounters unter dem Youtube-Video.

Am Freitag (10. Februar) veröffentlichte Aldi Nord den Werbeclip und einen Tag später wurde es bereits fast 200.000-mal aufgerufen. Die Kunden zeigen sich in den Kommentaren begeistert. Hier ein paar Reaktionen: