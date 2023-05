Aldi stellt Getränke-Sortiment neu auf – mit diesen Änderungen für Kunden

Wer bei Aldi seine Getränke kauft, wird sich schon bald umstellen müssen. Denn wer den Deckel zum Trinken wie gewohnt abdrehen und auf den Tisch legen will, dürfte seine Probleme bekommen. Grund ist ein neuer Verschluss.

Große Unternehmen wie Coca-Cola haben in den vergangenen Monaten bereits vorgelegt und ihre Flaschen auf sogenannte „Tethered Caps“ (gebundene Verschlüsse) umgestellt. Das heißt: Der Deckel ist nicht mehr so leicht von der Flasche zu entfernen und bleibt mit dem Ring verbunden. So wird es nun auch bei Aldi umgesetzt.

Darum stellt Aldi das Sortiment um

Dass Aldi die Umstellung seines Getränke-Sortiments wagt, liegt auch an einer neuen EU-Regel. Die verlangt, dass Einweg-Getränkeverpackungen aus Plastik bis zu drei Litern Volumen ab Juli 2024 mit Verschlüssen ausgestattet sein müssen, die nicht voneinander trennbar sind.

Hintergrund der Regel ist, dass die Deckel so an der Flasche bleiben und nicht als Plastikmüll in der Natur enden. Denn immer wieder werden Deckel achtlos weggeworfen, wie verschiedene Untersuchungen in der Vergangenheit zeigten.

Aldi will Plastikmüll reduzieren

Aldi betont übrigens, dass die Umstellung der herkömmlichen Deckel auf die gebundenen Verschlüsse nicht durch die rechtliche Änderung, sondern aus eigener Motivation heraus geschehe. Man wolle seinen Teil zur Reduzierung von Plastikmüll leisten. Zunächst werden dafür bei dem Discounter die Mineralwasser-Flaschen mit neuen Deckeln ausgestattet, später sollen alle übrigen PET-Flaschen folgen.

Wie die Deckel-Änderung bei den Aldi-Kunden ankommen wird, ist unklar. Nachdem Coca-Cola das Sortiment umgestellt hatte, setzte es genervte Kommentare auf Facebook. „Boah, wie nervig ist das denn bitte? Ständig bommelt einem der tropfende Deckel vor der Nase“, schrieb etwa eine Userin. Vielleicht sind die Aldi-Kunden da etwas entspannter…