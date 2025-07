Kunden von Aldi auf 180 wegen Aktions-Chaos – „Mengen-Begrenzung“

Brot, Milch und Butter: Wer bei Aldi seinen Wocheneinkauf erledigen möchte, der findet dort alles, was das Herz begehrt. Doch die Discounter locken ihre Kunden auch gerne mit Aktions-Produkten aus dem Non-Food-Bereich.

Doch diese Produkte sind meist von der Anzahl her begrenzt – und das passt wohl nicht jedem Kunden. So schildert eine Person in dem Online-Forum „Reddit“, wie sie versuchte, solch einen Aktions-Produkt bei Aldi zu ergattern. Einige andere Kunden konnten ähnliche Erlebnisse bestätigen.

Aldi-Kunde schildert Besuch beim Discounter

„Wir schreiben den 18.06.2025. Meine Lebensgefährtin und Mutter unseres ersten gemeinsamen Sohnes hat beim Durchstöbern der Aldi-Prospekte ein ‚unschlagbares Angebot‘ entdeckt. Corpus Delicti: Ein dreiteiliges UV-Schutz-Set für 3,99 EUR bei Aldi“, schreibt der User.

Am besagten Tag machte er sich dann auf den Weg in Richtung Aldi. „Ankunft nach kurzer Autofahrt um 7.50. Zu dieser Uhrzeit tummelten sich bereits etwaige Schwieger- und Großmütter, bewaffnet mit markierten Prospekten zusammen mit jungen Müttern und entsprechend jungem Anhängsel vor der noch verschlossenen Eingangstür.“

„Es ist JEDEN Aktionstag so“

Als der Aldi dann schließlich um Punkt 8 Uhr öffnete, sei es laut dem User zu wilden Szenen gekommen. „Die Türe öffnet sich und die ersten Einkaufswägen prallen aneinander. Nun zeigen erwachsene Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, ihr wahres, egoistisches Gesicht“, schildert der User weiterhin.

Immerhin konnte der Mann noch eines der begehrten Aktions-Produkte absahnen. „Wie kann es sein, dass sich erwachsene Menschen für 4 Euro fast an die Gurgel gehen?“, fragte er sich. Und einige andere Kunden haben ähnliche Erfahrungen gemacht. „Ich habe früher neben der Uni im Aldi in der Frühschicht Regale eingeräumt. Alter. Du hast keine Ahnung. Es ist JEDEN Aktionstag so“, meint ein User.

Aldi-Kunde hat eine Forderung

„Du gehörst für mich nicht zu den problematischen Leuten. VIEL schlimmer finde ich, wenn sich Leute mit raren Angeboten den Einkaufswagen damit füllen […], weil sie für alle möglichen Leute auch ein Teil mitnehmen wollen. Man sollte bei solchen Angeboten strikte Mengenbegrenzung einführen“, heißt es weiterhin. Ein anderer „Reddit“-User betont: „Solche Geschichten passieren erschreckend oft im Einzelhandel. Je nach Standort wird einem sowas mindestens einmal die Woche passieren.“