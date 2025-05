Aldi: Neue Masche aufgedeckt! SO werden Kunden hinters Licht geführt – „Bewusste Täuschung“

Der nächste Einkauf steht an? Viele Kunden zieht es dafür in den nächsten Aldi. Ist er doch einer der beliebtesten Discounter hierzulande. Doch wenn uns unser Lieblings-Discounter übers Ohr hauen will, rutscht er ganz schnell nach unten in unserem persönlichen Ranking der beliebtesten Einkaufsläden.

Bei dieser fiesen Masche, die nun aufgedeckt wurde, werden sich manche Kunden vielleicht zweimal überlegen, wo sie demnächst ihren Wocheneinkauf erledigen. Aber auch Aldi meldet sich zu Wort.

Aldi: Fiese Masche aufgedeckt!

Klar, Discounter und Supermärkte wie Aldi oder Rewe sind natürlich keine Wohlfahrtsvereine und wollen vor allem Geld verdienen. Aber das sollte nicht zum Schaden der Kunden stattfinden. In der ARD-Sendung „Marktcheck“, die vor einigen Wochen zuerst im SWR lief, wurde jetzt eine vermeintlich fiese Masche aufgedeckt. Oder ist das vielleicht sogar gängige Praxis? Ein Experte und auch Aldi Süd melden sich zu Wort.

Aber von vorne: In dem Video berichtet eine Kundin davon, dass sie fünf Stück Fenchel für jeweils 88 Cent kaufen wollte, so wie es ihrer Meinung nach auf dem Preisetikett von Aldi vermerkt war. An der Kasse musste sie aber statt 4,40 Euro satte 5,50 Euro zahlen, also 25 Prozent mehr als gedacht. Wie kann das sein? Sie spricht direkt den Kassierer an, der sieht aber das Problem nicht. Denn auf dem Preisschild steht im Kleingedruckten, dass sich die 88 Cent auf 260 Gramm beziehen. Und das bewerten die Sendung als den neuesten Handelstrick, den „Beispielpreis“.

Die Verbraucherzentrale klagt

Dazu kommt noch Handelsexperte Andreas Kaapke zu Wort und erklärt: „Der Kunde erwartet einen Kilo- oder 100-Gramm-Preis oder einen Stückpreis. (…) Da sind Beispielpreise nicht sinnvoll.“ Das Unternehmen beschreibt den Vorfall als „bedauerlichen Einzelfall“ und erklärt zudem: „Bei Aldi Süd werden unverpackte Obst- und Gemüseartikel grundsätzlich in Stück- oder Kilopreisen angeboten. Beispielpreise werden nur bei losen Artikeln eingesetzt, die in offenen Schalen angeboten werden.“ Die Verbraucherzentrale hat gegen solch eine Preisauszeichnung von Aldi bereits geklagt, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Auch in den sozialen Medien finden sich viele Kommentare zu dem Beitrag. Unter einem Youtube-Video der Sendung spricht zum Beispiel ein User von einer „bewussten Kundentäuschung“. Andere wiederum finden das Ganze nicht schlimm und meinen nur „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“.

