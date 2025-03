Aldi auf dem Vormarsch – Kunden staunen nicht schlecht

Der Discounter Aldi ist immer weiter auf dem Vormarsch und eröffnet eine neue Filiale auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen. Kunden, die regelmäßig Urlaub auf Mallorca machen, können sich über die große Neueröffnung freuen.

Neben den über 4.000 Filialen in Deutschland expandiert Aldi auch immer mehr international. Insgesamt betreibt das Unternehmen weltweit über mehr als 12.000 Filialen und selbstverständlich ist der Urlaubsort Mallorca da keine Ausnahme.

Neueröffnung in Palma

Aldi ist seit Mai 2015 auf der spanischen Insel vertreten. Damals wurden gleich sechs Filialen auf Mallorca eröffnet. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, befinden sich diese jeweils in den Gemeinden Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí und Palma.

Jedoch gibt sich Aldi damit nicht zufrieden und kündigt eine große Neueröffnung an, wodurch es bald elf Filialen auf der Insel geben soll. Am 12. März eröffnet die neue Filiale in Palma, im Carrer Arxiduc Lluís Salvador. Das neue Geschäft befindet sich laut Information der „Mallorca Zeitung“ im Nordosten von Palma – genau zwischen der Stierkampfarena und der Ringautobahn.

Wie es Kunden, die oft Urlaub auf Mallorca machen, wahrscheinlich schon kennen werden, soll auch die neue Filiale das für Mallorca typische Aldi-Sortiment anbieten. Das neue Geschäft soll rund 1.000 Quadratmeter groß sein. Durch die Neueröffnung auf Mallorca werden laut dem Unternehmen dreizehn neue Arbeitsplätze geschaffen.

Aldi plant fünf weitere Filialen

Mit der bevorstehenden Neueröffnung wird es in Palma insgesamt vier Filialen von Aldi geben. Diese befinden sich jeweils im Carrer Uruguay gegenüber dem Velodrom, im Carrer Aragó und im Gewerbegebiet Nou Llevant.

Jedoch sind mit dieser Neueröffnung die Expansionspläne von Aldi noch lange nicht vorbei. Das Unternehmen kündigt an, dass man im Laufe dieses Jahres noch fünf weitere Filialen auf den Balearischen Inseln eröffnen möchte.