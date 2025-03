Lidl und Kaufland drehen an der Preisschraube – Kunden können es nicht fassen

Na, da schauen Kunden von Lidl und Kaufland fast schon ungläubig auf die Preise! Der Discounter und der Supermarkt gehen in die Vollen, kündigen eine Preis-Offensive an. Dabei ist man als Kunde was anderes gewohnt, wegen zahlreicher geopolitischer Krisen, Lieferengpässen, aber auch politischen Fehlentscheidungen seitens der Bundesregierung stiegen gefühlt die Preise immer weiter.

Schnell merkte man, dass man für einen vollen Einkaufswagen viel mehr zahlen muss als noch vor einigen Jahren. Jetzt kommt es aber anders, denn sowohl Lidl als auch Kaufland drehen an der Preisschraube. Sehr zum Gefallen der Kunden.

Lidl und Kaufland drehen an der Preisschraube

Lidl reduziert nämlich ab sofort viele Produkte, vor allem Fleischfreunde können sich freuen. Die neuen Preise gelten dauerhaft und in ganz Deutschland. Der Discounter wolle seinem Anspruch treu bleiben, „den Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt“ anzubieten.

Von den Preissenkungen betroffen sind u.a. „Frische Schweine-Minutensteaks“ von Metzgerfrisch (3,49 Euro statt 3,79 Euro), Hähnchenbrust-Filetstücke von „Chef Select“ (1,99 Euro statt wie zuvor 2,49 Euro) und „Vegane Chucks“ von Vemondo (2,45 Euro statt 2,95 Euro).

Kunden können es nicht fassen

Außerdem erhalten Kunden von Lidl Plus noch zehn Prozent Rabatt auf über 200 Bio- und Bioland-Artikel, Joghurt, Haferflocken sowie alle Obst- und Gemüseartikel. Diese Rabattaktion gilt allerdings nur für den März. Auch Kaufland reduziert die Preise von vielen Wurst- und Fleisch-Produkten der Eigenmarken „K-Classic“ und „K-Purland“.

So kostet beispielsweise die 400-Gramm-Packung der „K-Purland Minutensteaks“ statt 3,79 Euro nur noch 3,49 Euro. Die 220-Gramm-Packung der Curry Bockwurst von „K-Classic“ kostet ab sofort statt bisher 1,79 Euro jetzt 1,39 Euro. Bleibt zu hoffen, dass das nicht die letzten Preissenkungen sein werden – es gilt schließlich die satten Preiserhöhungen in der Vergangenheit zu kompensieren…