Kaum sind die Regale bei Aldi, Lidl und Co. wieder voller geworden, da kommt auf Kunden schon der nächste Schlag zu. Und der dürfte für viele besonders hart sein, handelt es sich doch ausgerechnet um ein gefragtes Getränk.

Aldi, Lidl & Co.: Nächste Getränkekrise im Anmarsch!

Ausgerechnet Orangensaft soll laut einer aktuellen Mitteilung des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie jetzt knapp werden. So knapp wie schon seit 50 Jahren nicht mehr! „Wir befinden uns in der schwierigsten Situation seit mehr als 50 Jahren. Mit den Ernteausfällen in den USA und den historisch niedrigen Lagerbeständen in Brasilien hat sich eine bislang einmalige Marktsituation entwickelt in deren Folge derzeit die Verfügbarkeit von Orangensaftkonzentrat massiv eingeschränkt ist“, beschreibt Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbands, die prekäre Lage. Und die dürfte auch deutliche Preissteigerungen für verfügbare Margen an Orangensaftkonzentrat bedeuten.

Der größte Produzent von Orangensaftkonzentrat ist das Land Brasilien. Mit rund 90 Prozent der Marktanteile ist es der größte und wichtigste Lieferant für die Europäische Union. Schon in den vergangenen Jahren sorgten schwache bis durchschnittliche Ernten für immer leererer werdende Lagerbestände bei den Händlern. Aufgrund des schlechten Wetters in diesem Jahr droht nun der komplette Nullstand bis zum Jahresende.

DAS steckt hinter der prekären Lage

Auch in den USA ist die Lage schlecht. Aufgrund von Hurrikans und der Ausbreitung einer Krankheit namens Citrus Greening, die zum Absterben befallener Bäume führt, werden auch hier in diesem Jahr schlechte Ernteerträge erwartet. In dieser angespannten Situation können nicht mal Mexiko und Spanien aushelfen, denn auch hier blickt man in diesem Jahr in Sachen Orangen auf eine sehr schlechte Ernte.

Erst im nächsten Jahr könnte sich diese Notlage ändern. Doch wenn es im kommenden Jahr wider Erwarten keine Rekordernten in Brasilien und den USA geben wird, damit sich die Lagerbestände wieder fühlen, müssen zahlreiche Kunden von Aldi, Lidl und Co. über längere Zeit ohne Orangensaft auskommen.