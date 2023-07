Wenn die Supermärkte und Discounter ihre Preise ändern, war das seit dem vergangenen Jahr eher selten ein Grund zur Freude. In der Regel trieb die Inflation die Kosten für Produkte von Aldi, Edeka und Co. nämlich eher in die Höhe als in die gewünschte Tiefe.

Bei den Kunden hat das nicht nur für ordentlich Ebbe im Portemonnaie gesorgt, sondern auch für großes Misstrauen. Experten trugen ebenfalls dazu bei, indem sie Verbrauchern dazu rieten, bei ihrem Einkauf bei Aldi und Co. bei den Preisen gleich zwei Mal hinzusehen und bei Artikeln immer wieder zu vergleichen. Beim Discounter-Riesen Aldi wird jetzt abermals an der Preisschraube gedreht – doch nicht alle können sich darüber freuen.

Aldi: Nur DIESE Kunden profitieren

Denn nur Aldi Süd startet jetzt eine Spar-Aktion für seine Kunden. Schon ab Montag (17. Juli) sollen die Produkte zahlreicher Artikel gesenkt werden. Doch Achtung: Nur bei Produkten der Eigenmarke lässt sich ordentlich sparen.

Bedeutet konkret: Aldi Süd rundet bei zahlreichen Eigenmarke-Produkten auf den vollen Euro ab. Kostet ein Artikel so etwa normalerweise 2,99 Euro, wird jetzt auf 2 Euro abgerundet. Und dafür soll die Discounter-Kette sogar einige Kunden-Lieblinge ausgewählt haben.

Hier eine Übersicht der ab Montag reduzierten Artikel:

Wonnemeyer Frühstücksbackwaren von 1,59€ auf 1€ (-37 Prozent)

Meine Metzgerei Frikadellen von 2,99€ auf 2€ (-33 Prozent)

Farmer Nuss-Mix von 1,49€ auf 1€ (-32 Prozent)

Cucina Nobile Pizzateig von 1,49 Euro auf 1€ (-32 Prozent)

Gut Drei Eichen Schinkenwürfel von 2,79€ auf 2€ (-28 Prozent)

Biscotto Schoko-Röllchen von 1,39€ auf 1€ (-28 Prozent)

Goldähren Mehrkornschnitten von 1,39€ auf 1€ (-28 Prozent)

Asia Green Garden Frühlingsrollen oder Samosas von2,79€ auf 2€ (-28 Prozent)

Goldähren Wraps Weizen und Mehrkorn von 1,29€ auf 1€ (-22 Prozent)

Aldi Süd: Weitere Produkte günstiger

Doch nicht nur diese Produkte, auch einige weitere sollen bei Aldi Süd ab Montag vergünstigt angeboten werden. Über den aktuellen Prospekt können sich Kunden über die weiteren reduzierten Artikel informieren.

Weitere Nachrichten:

Aber Achtung: Nur bis zum 22. Juli soll die Sparaktion beim Discounter-Riesen Aldi Süd laufen. Danach müssen Kunden wieder den herkömmlichen Preis und damit wieder einiges draufzahlen.