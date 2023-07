Es ist das bislang heißeste Wochenende des Jahres. Bei Werten über 30 Grad sehnt sich ganz Deutschland nach Ausflügen zu Badeseen, Freibädern und Flüssen. Vorher noch schnell zu Edeka, Rewe und Co. und mit Getränken und Snacks eindecken, ab an die Kasse und schon kann es losgehen.

Doch Moment! Bei einem Edeka in Berlin geraten die Kunden ins Stocken und müssen sich erst einmal die Augen reiben. Was ist denn hier bitte im Angebot?

Edeka-Kunden trauen ihren Augen kaum

Schoko-Nikoläuse, Spekulatius und Lebkuchen. Kaum zu glauben, aber wahr. Der Edeka Brehm in Berlin-Zelendorf hat Anfang Juli bereits das Weihnachtssortiment ausgepackt, berichtet die „Bild“. Demnach bleiben zahlreiche Kunden angesichts des weihnachtlichen Sortiments im Hochsommer verdutzt stehen. Sie zücken ihr Smartphone und schießen Erinnerungsfotos vom „Summer Clause“, der ihnen das unerwartete Weihnachtsgefühl mit auf den Weg gibt.

Doch was steckt bitte dahinter? Edeka kann doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass die Kunden schon im Juli in Weihnachtsstimmung sind?

Bock auf Rotkohl? Das steckt hinter dem Edeka-Angebot

Doch für das überraschende Angebot hat der Marktleiter des Berliner Edekas eine plausible Erklärung. Weil er sich bewusst ist, dass das die Weihnachtsware bei seinen Kunden zahlreiche Fragen aufwerfen dürfte, hat er vorsichtshalber ein Hinweisschild aufgebaut. Darauf heißt es: „Warum haben wir jetzt schon Weihnachtsware? Bei uns wurde gerade ein Edeka-Weihnachts-Spot gedreht.“

Statt die Ware nach dem Werbedreh einzumotten, dachte sich der Marktleiter ganz offensichtlich: Warum nicht einfach raushauen? Weil die wenigsten Kunden derzeit wohl Lust auf schweren Festtagsbraten mit Rotkohl und Klößen haben, heißt es auf einem weiteren Aufsteller mit Augenzwinkern: „Summer Clause is coming. Es muss ja nicht immer like ice in the sunshine sein. Gönn Dir Weihnachten im Sommer zum KNALLER PREIS! Warum? Weil’s geht.“

Na dann: Frohe Weihnachten.