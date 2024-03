Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Preis-Schock an Ostern bei beliebtem Produkt

Die Ostertage stehen an und das lange Wochenende nutzen viele Menschen, um mit ihrer Familie zusammenzukommen. Für den festlichen Anlass wird in vielen Haushalten auch der Tisch mit Köstlichkeiten gedeckt. Doch so ein Festmahl will gut vorgeplant sein, denn Aldi, Lidl, Kaufland und Co. haben bekanntlich zu den Feiertagen geschlossen.

Deshalb ist der Andrang kurz vor Ostern bei Aldi, Lidl, Kaufland und Co. auch besonders groß. Zu einigen Produkten greifen die Verbraucher in diesen Tagen besonders oft, doch beim Blick auf den Preis wird manchen wohl leicht schwindelig.

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Preis-Schock beim Spargel

Traditionell verzichten viele Christen an Karfreitag auf Fleisch und essen stattdessen Fisch. Eine der begehrten Beilagen ist neben Kartoffeln vor allem Spargel an Ostern. Nach langer Abstinenz kehrt das beliebte Produkt langsam aber sicher wieder in die Supermärkte und Discounter zurück.

Da Spargel in Deutschland erst etwa ab Mitte April gestochen wird, muss das Gemüse erst den langen Weg aus Spanien oder Griechenland auf sich nehmen, um dann bei Aldi, Lidl oder etwa Kaufland in der Gemüseabteilung zu landen. Doch der weite Weg hat seinen Preis. Laut „Focus.de“ kostet grüner Spargel aus Spanien bei Aldi Süd kurz vor Ostern 5,98 Euro. Bei dem Konkurrenten Kaufland würden Kunden für das beliebte Produkt sogar sieben Euro zahlen müssen.

Kostengünstiger wird es wohl erst nach den Feiertagen. Dann soll auch der heimische Spargel in den Supermärkten landen. Dem Bericht zufolge würden die Erzeuger mit Preisen von etwa 8,60 Euro pro Kilo für das regionale Gemüse rechnen. Die Preise können je nach Region und Anbieter immer etwas variieren.