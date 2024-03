Edeka, Aldi und Co: Droht der Spargel-Supergau? Jetzt herrscht Gewissheit

Kunden von Edeka, Aldi und Co. sind schon ganz gespannt. Wann beginnt endlich die offizielle Spargel-Saison? In der vergangenen Zeit hatte man bereits die Sorge, dass es aufgrund des vielen Regen zum Spargel-Supergau kommen könnte. Aber jetzt herrscht endlich Gewissheit und die lässt uns positiv die in die Zukunft blicken.

Edeka, Aldi und Co: Spargelbauern mit guten Aussichten

Nach Informationen von „Agrarheute“ hat sich das Blatt gedreht. Und das heißt, dass die Spargelbauern jetzt doch mit einer guten Ernte rechnen. Nur eben ein bisschen später. Es könnte bereits zu Ostern so weit sein, dass die ersten Stangen aus der Erde geholt werden können.

++ Rewe, Kaufland und Co: Oster-Produkt sorgt für Welle der Empörung – Hersteller kassiert heftige Kritik ++

Die milden Temperaturen im Winter sollen der Grund für die gute Ernte sein. Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass das Wetter trocken bleibt und die Sonne ab und zu herauskommt. Dann steht der Spargelernte zu Ostern nichts mehr im Weg.

Edeka, Aldi und Co: Am 11. April startet die Spargelsaison

Am 11. April soll die Spargel-Saison im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung eröffnet werden. Anke Knaup, die Geschäftsführerin der Spargelstraße in Nordrhein-Westfalen, erwartet sogar einen sehr guten Start in die Saison. Aus einem Zusammenschluss von mehr als 140 Spargelhöfen aus NRW besteht die Spargelstraße. Laut Knaup soll die Ernte voraussichtlich im März beginnen. Sie rechne mit gutem Spargel, erzählt die Geschäftsführerin.

Mehr News:

Für die jetzige Zeit sei das Wetter relativ mild. Die Temperaturen müsse jetzt nur so bleiben und noch etwas Sonne hinzukommen, weiß auch Knaup. Der viele Regen habe keine großen Auswirkungen auf die diesjährige Ernte gehabt. Nur die Feldarbeiten wurden verzögert, da sie Anfang Februar nicht durchführbar waren.