Aldi oder Lidl? Eindeutiges Brötchen-Urteil – DIESER Discounter hat die Besten

Wer macht die besseren Brötchen: Aldi oder Lidl? Im Wettkampf um die beste Unterlage für Aufschnitt haben zwei Bäckermeister im großen SWR-Marktcheck die Backwarenabteilungen der Discounter auseinandergenommen – und auch mit denen der Supermärkte verglichen.

Einer der Discounter führt den Vergleich deutlich an, ein anderer wird meilenweit abgehängt. Wo du laut Expertenmeinung die besten Brötchen bekommst – bei Aldi oder Lidl – erfährst du bei uns.

Aldi oder Lidl: Discounter-Brötchen können überzeugen

Dass ein Backmeister sagt, Bäckereibrötchen seien besser als alle Discounter- oder Supermarktware, überrascht wohl kaum. Was jedoch überrascht ist, dass die Backabteilung eines Discounters mehr überzeugen kann als die eines Supermarkts. Das ist bei diesem Vergleich von Aldi, Lidl und Rewe der Fall.

Während Rewe im Mittelfeld landet, macht Discounter Aldi eindeutig das Rennen. Und Lidl? Bei den Brötchen hat der Discounter die Garzeit verpasst, hagelt es Kritik von den Bäckermeistern. Damit würde ein Bäckerlehrling niemals seine Prüfung bestehen, urteilen sie knallhart.

Lidl kann aber HIER überzeugen

Lidl verteidigt sich. Die Rohlinge kämen „schonend“ vorgebacken und tiefgekühlt an und man backe zudem täglich mehrmals frisch. Und bei anderen Leckereien hat der Discounter dann sogar die Nase vorn – und zwar bei den Brezeln. Die sind knackig, schmecken und sehen auch noch gut aus, so das Urteil. Da kann wiederum Aldi nicht mithalten.

Beim Mehrkornbrot kann dann Rewe unerwartet punkten. Einen klaren Sieger gibt es am Ende des Tages allerdings nicht. Es kommt wohl darauf an, was man am liebsten mag: Brötchen, Brezeln oder Brot. Aber ob Lidl oder Aldi – klar ist, dass die Brötchen hier günstiger sind als beim Bäcker. Qualität hat halt ihren Preis. Und seit der Inflation und den gestiegenen Weizen-Preisen ist der für viele nicht mehr tragbar.