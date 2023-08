Rewe: Aufdruck auf Schokolade sorgt für Wirbel – „Was soll der Sch***?“

Einzelhändler Rewe ist bei Kunden vor allem wegen seines vielfältigen Sortiments und der großen Auswahl an Marken beliebt. Neben bekannten Unternehmen führt Rewe auch viele Produkte unter seiner Eigenmarke „Beste Wahl“ – doch ein Lebensmittel davon steht jetzt in der Kritik.

Beim Blick auf die Zutatenliste einer Pralinenmischung wird ein Kunde nämlich nun stutzig und fordert eine Erklärung von der Supermarkt-Kette.

Rewe-Kunde ärgert sich über vegane Schokolade

Die Produkt-Auswahl für Veganer ist ohnehin schon überschaubar – ärgerlich wird es für die Betroffenen, wenn ein als vegan ausgewiesenes Lebensmittel tierische Zutaten oder Inhalte enthält.

Das erlebte ein Rewe-Kunde, der seinem Ärger auf X (vormals Twitter) Luft machte, dazu ein Foto der veganen Pralinenmischung veröffentlichte: „Sagt mal, Rewe…Was soll der Scheiß? Verarschen können wir uns selber.“ Grund für den emotionalen Ausbruch war ein Blick auf die Rückseite der Packung, auf der ein Hinweis zu den Zutaten vermerkt war: „Kann Spuren von Milch, Ei, Erdnüssen (…) enthalten.“

Doch was auf den ersten Blick wie ein gebrochenes Vegan-Versprechen erscheint, hat eigentlich eine simple Erklärung, wie einige X-Nutzer kommentieren.

Rewe: „Das ist absolute keine Besonderheit“

So handelt es sich bei dem Hinweis um „absolut keine Besonderheit“, wie eine Frau schreibt. „Das steht auf den meisten veganen Produkten drauf.“ Schließlich würden vegane Lebensmittel meist nicht in extra Maschinen hergestellt, stattdessen werde in der gängigen Produkten mit anderen Zutaten gearbeitet.

„Das müssen sie schreiben…wegen der Herstellung… Die Maschinen machen ja auch für andere Hersteller die Süßwaren. Da kann auch eine gründliche Reinigung noch Spuren hinterlassen…“, erklärt einer die Sachlage. Ein anderer gibt ebenfalls Entwarnung: „Da ist kein Milch, Ei, Erdnuss oder sowas in der Rezeptur. Der Produzent kann aber nicht sicherstellen, dass trotz Reinigung Rückstände davon aus der Herstellung anderer Erzeugnisse nicht doch ins Produkt kommen können. Das ist vor allem für Allergiker relevant.“

Veganer können also trotzdem guten Gewissens zur Pralinenmischung bei Rewe greifen.