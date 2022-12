Aldi, Lidl und Co.: So viel zahlst du beim Discounter für dein Weihnachtsmenü

Das Weihnachtsfest steht an und das heißt: Festessen mit den Liebsten. Zu diesem besonderen Anlass kommt gerne mal eine Gans oder eine Pute auf den Tisch, doch das kann ganz schön ins Geld gehen. Wir haben uns bei den Discountern Aldi, Lidl und Co. umgeschaut und sagen dir, wo du am günstigsten einkaufen kannst.

Pünktlich zu Weihnachten haben Aldi, Lidl und Co. selbstverständlich auch besondere Angebote rausgehauen. Wir haben dir ein Menü zusammengestellt und die Discounter verglichen.

Aldi, Lidl und Co.: Weihnachtsessen im Vergleich

Wer nicht gerade auf den Klassiker Würstchen mit Kartoffelsalat setzt, greift auf Ente, Gans oder Pute zurück – zu Weihnachten wird es auf den Tischen in deutschen Haushalten meistens etwas außergewöhnlicher. Das kann allerdings manchmal ganz schön teuer werden.

Wir haben uns bei den Discountern umgeschaut und ein Menü zusammengestellt. Das Hauptgericht besteht aus Pute, Gans oder Ente mit Knödeln und Rotkohl. Als Nachtisch gibt es eine fertige Mousse au Chocolat. Passend dazu gibt es bei Aldi, Lidl und Co. kurz vor Weihnachten meistens Angebote.

Aldi, Lidl und Co.: HIER sind die Unterschiede

Bei Aldi hast du die Wahl zwischen Festtagspute und junger Gans. Apfel-Rotkohl gibt es dort in der Bio-Variante oder von „King’s Crown“. Die Knödel bietet der Discounter in den Ausführungen Semmeln und Kartoffeln von „Landfreunde“. Die Mousse au Chocolat ist von der Marke „Gourmet Fines Cuisine“. In der günstigsten Variante zahlt man für das ganze Festessen 12,02 Euro.

Bei Lidl hast du gleich die Wahl zwischen drei Geflügelvarianten: Festtagspute, Gans und junge Ente. Das Rotkraut gibt’s von „Deluxe“ und die Knödel von „Harvest Forest“. Die klassische Mousse au Chocolat gibt es bei Lidl nicht, als Alternative gäbe es aber ein Schoko-Dessert ebenfalls von „Deluxe“. Die günstigste Variante kostet 11,76 Euro.

Discounter Penny bietet dir eine ganze Pute und einen junge Ente. Rotkohl ist von der Marke „Kühne“ im Angebot und Kartoffel-Klöße gibt’s von „Pfanni“ und „Best Moments“. Von „Best Moments“ ist auch die Mousse au Chocolat. Bei Penny liegt der Schnäppchenpreis bei 11,08 Euro.

Netto hat neben einer jungen Ente Wachteln im Angebot. Rotkohl gibt es unverpackt, Semmel-Knödel von „Pfanni“ und eine große Packung Mousse au Chocolat. Das günstigste Gesamtpaket kostet bei Netto 11,80 Euro

Aldi:

Festtagspute: 7,99 Euro je Kilo

Junge Gans: 9,90 Euro je Kilo

Apfel-Rotkohl (King’s Crown): 0,55 Euro je 400g

Apfel-Rotkohl (Bio): 1,69 Euro je 750g

Semmelknödel (Landfreude): 0,99 Euro je 200g-Packung

Kartoffelknödel (Landfreude): 1,49 Euro je 500g-Packung

Mousse au Chocolat (Gourmet Fines Cuisine): 2,49 Euro je 350g

Lidl:

Festtagspute: 7,99 Euro je Kilo

Gans: 9,90 Euro je Kilo

Junge Ente: 6,99 Euro je Kilo

Rotkraut (Deluxe): 1,79 Euro je 500g

Semmel-/Kartoffelknödel (Harvest Forest): 0,99 Euro je 200g-Packung

Schoko-Dessert: 1,99 Euro je 120g

Penny:

Ganze Pute: 5,99 Euro je Kilo

Junge Ente: 5,99 Euro je Kilo

Rotkohl (Kühne, 680g Glas): 1,11 Euro

Kartoffel-Klöße (Pfanni): 0,99 Euro je 200g-Packung

Festtagsknödel (Best Moments): 1,29 Euro je 500g-Packung

Mousse au Chocolat (Best Moments): 2,99 Euro je 350g

Netto:

Junge Ente: 5,99 Euro pro Kilo

Wachteln: 9,99 Euro pro Kilo

Rotkohl: 0,88 Euro pro Kilo

Semmelknödel (Pfanni): 1,34 Euro je 200g-Packung

Mousse au Chocolat: 3,59 Euro je 450g

Preislich tun sich die Discounter also nicht viel. Es hängt vieles davon ab, ob du lieber Ente, Gans oder Pute willst, welche Marken du lieber magst und für wie viele Leute du kochen möchtest.