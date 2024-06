Aldi, Rewe und Co.: Discounter gegen Supermärkte – unglaublich, wer hier hinten liegt

Bei Aldi, Rewe und Co. ist es zu einer großen Überraschung beim Preisvergleich gekommen. Dabei wurden nicht nur Discounter miteinander verglichen, sondern vor allem auch Discountern mit Supermärkten. Wirklich unglaublich, wer von Aldi, Rewe und Co. im Preisvergleich hinten liegt.

Aldi, Rewe & Co: Deutliche Unterschiede

Wer hat die besten Angebote? Dieser Frage ist Sven Reuter, Gründer der Preis-App Smhaggle, mit seinem Team nachgegangen. Dafür haben sie die kompletten Sortimente von Aldi, Rewe und Co. auf Sonderaktionen untersucht. Klassische Discounter wie Aldi und Lidl bieten in ihren Läden im Schnitt nur rund 2.500 Produkte an. Größere Supermärkte und SB-Warenhäusern wie Kaufland, Edeka und Rewe 25.000 bis 50.000 Artikel, berichtet die „wirtschaftswoche“.

+++ Lidl und Rewe locken mit einfachem Trick Kunden an – Konkurrenten können es nicht fassen +++

Für die Untersuchung haben die Experten von Smhaggle, nach eigenen Angaben, alle Aktionsartikel – ohne Frischeprodukte – der größten Lebensmittelhändler zwischen und Januar und April 2024 analysiert. Dabei haben sie die Preise der Produkte verglichen, die gleichzeitig bei mehreren Händlern als Sonderangebot beworben wurden. Wenn zum Beispiel Nutella im 450-Gramm-Glas bei Netto als auch bei Rewe im Angeboten waren, wurden die jeweiligen Preise mit in die Untersuchung aufgenommen. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Discounter.

„Die Mär, dass Discounter günstiger sind, stimmt schlichtweg nicht“

„Die Mär, dass Discounter günstiger sind, stimmt schlichtweg nicht“, resümiert Reuter. Besonders überraschend war laut der Untersuchung, dass ausgerechnet Lidl den geringsten Preisvorteil bei Werbeangeboten angeboten hatte. Aber auch Netto und Penny hatten niedrigere Werten als Edeka und Rewe. Mit guten Ergebnissen konnten hingegen Kaufland, Aldi Nord und Aldi Süd punkten.

Wenn man alle Aktionsartikel von Lidl, welche gleichzeitig mit denen der Konkurrenz im Angeboten waren, vergleicht, dann zeigt sich, dass Aldi Süd im Schnitt 6,8 Prozent günstiger war. Rewe war um 5,5 Prozent günstiger als Lidl und Kaufland sogar um 9,4 Prozent. Reuter bilanziert, dass Lidl „im Rahmen der Aktionen, zu den durchschnittlich unattraktivsten Preisen“ verkaufte.

Mehr News:

Als Beispiel nennen die Experten die Kalenderwoche 8. Hier war die „Meggle Feine Butter“ sowohl bei Lidl als auch bei Edeka und Aldi Süd im Angebot. Bei Lidl kostete die 250-Gramm-Packung 1,75 Euro, aber bei den Wettbewerbern nur 1,59 Euro. Also 9,1 Prozent weniger. Ein weiteres Beispiel ist Kalenderwoche 15. Hier war sowohl bei Lidl als auch bei Aldi Süd der Cheddar-Käse von Kerrygold im Angebot. Bei Lidl kostete das Produkt 1,79 Euro, aber bei Aldi Süd nur 1,39.

Der Aldi-Preis ist bei Aktionsangeboten aber nicht direkt der Günstigste. So wurde in einer Kalenderwoche bei Aldi Süd die XXL-Packung Toffifee (4+1 Sonderpackung) für 4,99 Euro angeboten. Bei Edeka gab es das gleiche Produkt aber im selben Zeitraum im Angebot für 4,44 Euro. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich also. Denn „die, die am lautesten schreien, haben meist die schlechtesten Angebote“, so Smhaggle-Chef Reuter.