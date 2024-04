EM 2024 in Dortmund: Fan-Ansturm beim Public Viewing – so viel sollst du für dein Bier zahlen

Durch die letzten beiden Länderspiele (Frankreich – Deutschland 0:2 und Deutschland – Niederlande 2:1) hat die Deutsche Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann noch rechtzeitig das Feuer unter den Fans entfacht. Das wurde auch Zeit, denn in weniger als zwei Monaten (14. Juni) startet die Europameisterschaft (EM) 2024 im eigenen Land.

Ein Austragungsort in NRW wird dabei Dortmund sein. Wegen des Megaevents wird die Stadt Dortmund extra zwei Fußball-Zonen einrichten. Das Public Viewing im Westfalenpark und die Fan Zone am Friedensplatz. In der Fan Zone am Friedensplatz werden alle Begegnungen der EM 2024 live übertragen – kostenlos!

Neben den Fans werden aber wohl die Gastronomen und Kioskbesitzer rund um den Friedensplatz die großen Gewinner sein. Wird deswegen jetzt alles teurer? DER WESTEN hat in Dortmund mit ihnen gesprochen.

EM 2024 in Dortmund: So planen Kiosk-Besitzer die Bierpreise

Eine gute Nachricht vorweg für all diejenigen, die Fans von Kiosk-Bier sind. Stand jetzt soll sich preislich bis zur EM 2024 nichts ändern. So sagt Kiosk-Besitzerin Melisa (22) gegenüber DER WESTEN: „Alles soll gleich bleiben. So wie immer. Wir haben keine Preisveränderungen geplant.“ In ihrem Kiosk auf der Prinzenstraße, welcher direkt um die Ecke zum Friedensplatz ist, bietet sie die 0,5 Flasche Krombacher für 1,50 Euro an.

Kiosk Melisa auf der Prinzenstraße Foto: Stefan Schier

Auch Kiosk-Besitzer Hisham Badal Merza (37), der seit 2020 einen Kiosk auf dem Osthellweg führt, hat „nichts für die EM 2024 vorbereitet und es ist auch keine Preiserhöhung geplant.“ Auch er bietet den halben Liter Krombacher für 1,50 Euro an.

Ein Kiosk, der sich auf die EM 2024 vorbereitet, ist der Wall Kiosk am Ostwall. Wobei dem Inhaber, der durch seinen Mitarbeiter Nassen Shiko (42) vertreten wurde, eine Sache sehr wichtig ist. „Die Bierpreise bleiben gleich. Das Bier sollte nicht teurer als bei anderen Kiosken. Wir werden aber mehr Bier einkaufen müssen und mehr Lebensmittel. Wir werden dann längere Öffnungszeiten haben und auch Länder-Fahnen verkaufen“, so Shiko gegenüber DER WESTEN. Im Wall Kiosk kostet das 0,5 Bier Krombacher 1,30 Eur0.

Wall Kiosk am Ostwall Foto: Stefan Schier

EM 2024 in Dortmund: Gastronomen wittern das große Geschäft

Direkt am Friedensplatz liegt das L’Osteria mit Außenterrasse. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärt L’Osteria-Manager Ogulcan Kamisli (25): „Wir könnten die Bierpreise erhöhen, aber das machen wir nicht. Wir wollen das sich unsere Gäste, insbesondere auch die ausländischen Gäste, wohlfühlen. Der Bierpreis von 4,95 Euro bleibt im Restaurant gleich. Für Fußball-Fans, die ein Bier zum Mitnehmen kaufen, bieten wir wahrscheinlich ‚Bier plus Toilettengang‘ an. Das könnte 6 Euro kosten. Aber das steht noch nicht fest.“

L’Osteria ist jedenfalls gut vorbereitet. Bei der Stadt Dortmund wurden bereits zwei Bierwagen angefragt und genehmigt. „Wir freuen uns total auf das Riesen-Event. Das Public Viewing am Friedensplatz wird unseren Umsatz voraussichtlich um 25 bis 50 Prozent erhöhen“, erklärt Kamisli.

L’Osteria-Manager Ogulcan Kamisli Foto: Stefan Schier

Auch das Steakhouse Maredo, welches sich unmittelbar in der Nähe zum Friedensplatz befindet, hat etwas für die EM 2024 geplant: „Bei uns wird es einen Special EM-Burger geben und es ist draußen ein Live-Grillen geplant. Der Rest wird noch besprochen und ist in Planung. Die Stadt und unsere Gäste sind jedenfalls sehr fußballinteressiert“, erzählt Managerin Dzenita Zulji (35) gegenüber DER WESTEN.