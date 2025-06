Aldi will Lidl überholen – doch HIER hat der Discounter keine Chance

Ob Bananen, Brot oder Kleidung – die Frage, wer das bessere Sortiment hat – Aldi oder Lidl – ist längst Teil so mancher Familiengespräche. Immerhin will man nicht nur das breiteste Sortiment entdecken, sondern auch wissen, wo was am günstigsten ist.

Nun steht zumindest eines fest: Ein Markt gewinnt eindeutig im Preisvergleich.

Aldi vs. Lidl: Welcher Discounter ist preisgünstiger?

Schon längst ist klar: Der Konkurrenzkampf unter den Discountern geht in eine neue Runde – und diesmal greift Lidl kräftig an. Mit einer groß angekündigten Preissenkung setzt das Unternehmen Aldi Nord unter Druck. Angeblich ist Lidl bei zahlreichen Produkten spürbar günstiger.

Ein Blick auf den Einkaufskorb zeigt: Das Ergebnis überrascht. Lidl liegt in vielen Kategorien klar vorn. Von frischem Obst und Gemüse über Brot bis hin zu Konserven und Getränken – bei zahlreichen Produkten bietet Lidl derzeit die günstigeren Preise.

So sind Bio-Gurken, Roggenbrot oder Prosecco bei Lidl laut „Focus.de“ deutlich günstiger. Ob Orangen (19 Prozent günstiger), Bio-Gurken (über 30 Prozent Ersparnis) oder Roggenbrot (fast 34 Prozent billiger). Auch beim beliebten Prosecco liegt Lidl vorn – und das, obwohl viele dieser Preise nur Angebotsware betreffen.

Selbst bei Basics wie Kidney-Bohnen oder Schnittkräutern spart man bei Lidl bis zu 20 Prozent. Beim Geflügelwurstsortiment (90 g) spart man sogar über 35 Prozent.

Angebotswochen und Mischpackungen: Achtung beim Preisvergleich

Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle Produkte direkt vergleichbar sind, so bietet Aldi Nord teils Mischpackungen oder andere Bio-Standards an. Und: Viele Lidl-Preise gelten nur während spezieller Angebotswochen.

Das heißt also, wer zum richtigen Zeitpunkt einkauft, profitiert besonders. Außerdem unterscheiden sich einige Produkte leicht in Qualität oder Verpackung. Und: Aldi Nord ist nicht identisch mit Aldi Süd – das Preisniveau kann also regional variieren.

Somit ist klar: Wer seinen Wocheneinkauf clever plant und auf Angebote achtet, kommt bei Lidl teilweise besser weg – besonders bei frischer Ware und Brot. Doch wie lange dieser Vorteil anhält, bleibt offen.