Aldi und Lidl aus dem Rennen – HIER lohnt sich der Einkauf für Kunden am meisten

Will Otto Normalverbraucher zu günstigen Preisen einkaufen, geht er dafür in der Regel erstmal zu den Discountern Aldi oder Lidl. Seit Jahren stehen beide Ketten für beliebte Schnäppchen und Eigenmarken, die es locker mit den gestandenen Markenprodukten aufnehmen können.

Doch wer glaubt, bei Aldi und Lidl kriegt er am meisten für sein Geld, der täuscht sich. Laut einer Verbraucherumfrage liegt ein anderes Unternehmen beim Preis-Leistungs-Verhältnis an der Spitze.

Aldi und Lidl abgehängt: DIESER Markt ist Kunden-Liebling

Trotz günstiger Preise bieten Aldi und Lidl in den Augen vieler Kunden nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt an, wie aus einer Verbraucherumfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov und dem Handelsblatt hervorgeht.

Für das große „Preis-Leistungs-Ranking 2023“ wurden laut „Chip.de“ über 900.000 Online-Interviews mit deutschen Verbrauchern über 18 Jahren geführt. Dabei wurden etwa 900 Marken des deutschen Marktes bewertet.

Konnte Aldi die Umfrage 2020, 2021 und 2022 für sich behaupten, muss der Discounter sich in diesem Jahr mit dem zweiten Platz abfinden. Gewinner des „Preis-Leistungs-Rankings 2023“ ist nämlich erstmals dm. Der beliebte Drogeriemarkt erreichte einen Gesamtscore von 56 Punkten, Aldi verbuchte dagegen nur 54,9.

Aldi und Lidl haben nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Auch Lidl muss einen Abstieg hinnehmen. 2017, 2018 und 2019 wurde das Unternehmen der Schwarz-Gruppe noch mit dem ersten Platz für sein Preis-Leistungs-Verhältnis belohnt, in diesem Jahr reichte es mit 52,1 Punkten sogar nur für den vierten Platz.

Mehr aktuelle Verbraucher-Themen:

Trotz Verlusten in der Kundengunst schneiden Aldi und Lidl von allen Supermärkten immerhin noch am besten ab – Supermarkt-Ketten wie Rewe oder Edeka tauchen nicht einmal in den Top Zehn auf. Stattdessen findet man dort Paypal (Platz drei), Deichmann (Platz fünf), Rossmann (Platz sieben) und Ikea (Platz zehn).