Aldi-Kunde erlebt Wechselgeld-Hammer an der Kasse – „Glückspilz“

Viele Kunden zahlen bei Aldi an der Kasse bereits gar nicht mehr mit Bargeld. Da wird schon eher die Karte oder bereits das Smartphone gezückt. Geht schneller, ist weniger kompliziert und die Hände bleiben sauberer. Doch entgeht einem so auch, was diesem Aldi-Kunden hier passiert ist.

Als er an der Kasse auf sein Wechselgeld wartete, konnte er gar nicht fassen, was der Mitarbeiter ihm da übergab. So viel Glück muss man erst mal haben.

Aldi-Kunde erhält besonderes Wechselgeld

„Küsschen an den Kassierer bei Aldi“, gehen raus, wie der Kunde bei „Reddit“ schreibt. „Konnte es vorhin auch nicht glauben, als ich auf mein Rückgeld geschaut habe.“ Auf der Plattform teilt er ein Foto, auf dem er stolz eine ganz besondere Münze ins Bild hält. Die hatte sich zwischen dem Rückgeld nach dem Einkauf beim Discounter versteckt.

Auch interessant: Edeka-Kunden kaufen bei Aldi ein – schon am Eingang merken sie, dass etwas fehlt

Es war keine gewöhnliche 2-Euro-Münze, die der Kunde bekommen hatten. Hierbei handelt es sich um nichts Geringeres als eine Sonderauflage einer Euro-Münze aus Monaco von 2011 – geprägt zu Ehren der Hochzeit von Fürst Alberts II. und Charlène Wittstock.

Aldi-Kunde ist ein „Glückspilz“

Als Münze aus einem Kleinstaat (wie auch San Marino oder dem Vatikan) ist dieses Stück in Deutschland eh schon eine Seltenheit. Sie wurde nicht einmal 150.000-mal geprägt, Kleinstaaten-Münzen haben grundsätzlich eine niedrige Auflage. Und noch weniger Exemplare sind dann auch im Umlauf, geschweige denn hier in Deutschland. Wenn, dann landen diese sogleich in den Katakomben der Münzsammler.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Umso glücklicher kann sich der Aldi-Kunde schätzen, ausgerechnet ein so seltenes Stück als Wechselgeld erhalten zu haben. „Glückspilz“, kann da ein Reddit-Nutzer nur zu sagen. „Krass! Glückwunsch!“, kommentiert der Nächste das Beweisfoto. „Wahnsinn, sowas im Umlauf zu sehen, und noch recht gut erhalten“, staunt ein Dritter.

Mehr News:

Und ja, wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann kommt das gute Stück schon auf einen Wert von bis zu 100 Euro. Doch verkaufen möchte der Nutzer das Sammlerstück nicht. „Habe vor, sie zu behalten“, erwähnt er innerhalb der Reddit-Diskussion. Es sei ihm gegönnt!