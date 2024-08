Aldi-Kunde macht nervige Beobachtung auf dem Parkplatz – „Einfach asozial“

Das Einkauf-Szenario bei Aldi löst immer wieder wirre Tumulte aus. Ob das Geschubse an der Kasse bei den berühmten Sätzen „Liebe Kunden, wir öffnen Kasse drei für Sie“, bei denen jeder versucht, sich mit seinem Einkaufswagen weit vorne zu platzieren oder das Rekordwühlen an den Sonderverkaufsflächen, sobald nur noch wenige Produkte vorhanden sind. So ein Wocheneinkauf sorgt bei so manch einem Kunden schon mal für die ein oder andere Anekdote. Derzeit sorgt jedoch ein ganz anderes Vorkommnis in den sozialen Netzwerken für Diskussionen, das sich nicht in der Filiale selbst, sondern auf dem Aldi-Parkplatz abgespielt haben soll.

In einem Punkt sind sich bei diesem Anblick alle Kunden einig: DAMIT ist dieser Autofahrer einen Schritt zu weit gegangen.

Aldi-Kunden völlig fassungslos

Wer mit dem eigenen Pkw den Parkplatz vor der Aldi-Filiale unsicher macht, der muss einige Regeln beachten: Parkscheibe nicht vergessen, geltende Verkehrsregeln beachten und nicht aus Versehen einen besonders ausgewiesenen Parkplatz blockieren. Doch ein Kunde hat sich zuletzt einen Fauxpas geleistet, den wohl kein Kunde so schnell vergessen wird.

+++ Aldi: Bittere Nachricht geht um – müssen Kunden bald auf Produkte verzichten? +++

Statt sich einen Parkplatz möglichst nah an der Eingangstür zu suchen, stellte sich dieser Kunde nämlich prompt unmittelbar vor die Eingangstür. Weitere Einkäufer fragen sich daher anschließend im Netz zurecht: „Was war so wichtig beim Aldi“, dass es für den Weg zum gekennzeichneten Parkplatz nicht mehr gereicht hat? Etliche Spekulationen folgten unter einem Foto auf „Reddit“, das ein empörter Kunde von dem Falschparker gepostet hatte.

Reddit-Nutzer lüftet Falschparker-Geheimnis

Vielleicht ein Schattenparker? Denn auf dem Foto im Netz wird schnell ersichtlich, dass sich der Aldi-Kunde auf dem gesamten Parkplatz den letzten Fleck gesichert hat, der nicht in der prallen Sonne liegt. Doch nur wenig später kommt der wahre Grund ans Licht.

Weitere Themen:

Der Reddit-Nutzer, der das Foto veröffentlicht hat, liefert nur wenig später eine Antwort auf die Frage, was denn nun so wichtig war: „Drei Schachteln Kippen!“ Andere Kunden betiteln dieses Verhalten als „einfach asozial“ und spekulieren über mögliche rechtliche Konsequenzen. Es scheint jedoch so zu sein, dass es sich bei dem Aldi-Parkplatz um ein Privatgrundstück handelt und Nutzungsbedingungen von dem Privatbesitzer selbst aufgestellt und kenntlich gemacht werden müssen.