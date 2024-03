Aldi, Kaufland und Co.: Kunden werden ausgetrickst – SO können sie sich schützen

Wer bei Aldi, Kaufland und Co. regelmäßig einkaufen geht und viel Wert auf die Herkunft der Lebensmittel und den Aspekt Nachhaltigkeit legt, der kann mit diesem Trick herausfinden, was sich wirklich hinter den verschiedenen Labels verbirgt. Fest steht: Bei einigen Produkten trügt der Schein.

Das Bio-Siegel Blauer Engel und Grüner Knopf – die Labels, mit denen die Produkte in den verschiedenen Supermarkt-Filialen versehen sind, sind vielfältig. Da ist es nicht nur für Kunden schwer, den Durchblick zu behalten. So können Kunden jetzt Licht ins Dunkel bringen.

Aldi, Kaufland und Co.: App sorgt für mehr Transparenz

Wem Qualität und Nachhaltigkeit wichtig sind, der wirft beim Einkaufen noch einen Blick mehr auf die Produktverpackung. „Doch allein die Tatsache, dass sich ein Siegel auf der Verpackung befindet, macht das Produkt nicht automatisch nachhaltig“, heißt es in einem aktuellen Bericht von „Chip.de“. Einige Siegel können nämlich von den Herstellern selbst an die Produkte vergeben werden. Ob am Ende des Tages auch drin ist, was von außen versprochen wird und ob die Vergabekriterien erfüllt sind, ist allerdings nur schwer kontrollierbar.

Ein weiterer Aspekt, der Kunden im Dunkeln tappen lässt: Für Kunden von Aldi, Kaufland und Co. ist es in den Filialen nur schwer festzustellen, welche Kriterien dem jeweiligen Siegel zugrunde liegen. Diese kostenlose App vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) deckt nun endlich auf: Das steckt wirklich hinter den bunten Symbolen, die Nachhaltigkeit versprechen.

Kunden können per App das Label auf dem jeweiligen Produkt scannen und erhalten binnen Sekunden die passenden Informationen dazu. Neben allgemeinen Hintergrundfakten gehören dazu auch transparente Kritikpunkte des jeweiligen Siegels. Wenn es mal schnell gehen soll, können Kunden von Aldi, Kaufland und Co. neben dem integrierten Scanner auch auf die manuelle Eingabe zurückgreifen.