Aldi-Kunden machen ständig diesen Fehler – So gibt’s an der Kasse keinen Ärger

Gerade erst ist das Weihnachts- und Silvestergeschäft vorbei, bei dem man sich durch volle Gänge der Discounter und Supermärkte quetschen musste. Doch nervig kann der Einkauf bei Aldi und Co. immer mal werden. Das gilt für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.

Welchen Fehler Aldi-Kunden immer wieder begehen und warum sie dafür an der Kasse sogar richtig Probleme bekommen können, liest du bei uns.

Aldi: Nerviges Phänomen an der Kasse

Stell dir vor, du hast es eilig beim Aldi-Einkauf und vor dir an der Kasse packt jemand sein gesamtes Kleingeld aus. Da muss man sich schon sehr zusammenreißen, um nicht aus der Haut zu fahren. Auch der Kassierer wird nicht begeistert sein, wenn er gefühlt Tausende Münzen zählen muss. Doch das ist ein Phänomen, das bei Aldi sowie anderen Discountern und Supermärkten immer wieder vorkommt.

Eigentlich könnte man denken, dass die Bargeldzahlung spätestens seit der Corona-Pandemie weit zurückgegangen ist. Doch Pustekuchen! Deutsche lieben anscheinend ihr Bargeld. Auch wenn die Zahlung mit Karte oder auch Smartphone und Smartwatch immer beliebter wird, bleiben viele Leute doch noch beim guten alten Bargeld. Und zwar rund 60 Prozent, wie eine Studie der Bundesbank zeigt. Das berichtet das Online-Portal „Fehmarn24“.

Diese Regel gilt es zu beachten

Doch Vorsicht, liebe Bargeld-Zahler: Es gibt eine wichtige Regel, an die ihr euch an der Kasse von Aldi und Co. halten müsst, damit es beim Einkauf keinen Ärger gibt. Denn die Kassierer haben das Recht, ab einer bestimmten Menge Münzen die Barzahlung abzulehnen. Das Verbraucherportal Baden-Württemberg macht deutlich, dass bei 50 Münzen pro Einkauf Schluss ist. Mehr müssen die Mitarbeiter an der Kasse nicht akzeptieren. Sie können dann das Geld sogar zurückweisen.

Also achte bei deinem nächsten Einkauf bei Aldi und Co. unbedingt darauf, auch genügend Scheine oder vielleicht sogar ein anderes Zahlungsmittel wie die Karte dabei zu haben.

