Döner bei Aldi! Kunden rasten aus: „Gibt keine Grenzen mehr“

Döner-Wahnsinn bei Aldi! Erst kürzlich wurde ein neues Döner-Produkt bei Kaufland und Edeka vorgestellt: der Döner zum Aufbacken (wir berichteten). Das Tiefkühlprodukt lässt sich einfach zu Hause zubereiten. Doch jetzt gibt es noch etwas Neues – diesmal bei der Konkurrenz.

Ein Kunde hat vor Kurzem in einer Aldi-Filiale eine Dönervariation entdeckt, die ihresgleichen sucht. Also schnell ein Foto geschossen und das Ganze in den Sozialen Medien geteilt. Die Reaktion der anderen ließ nicht lange auf sich warten.

Aldi-Kunde entdeckt Döner

„Baguette nach Döner Art“ – mit diesem neuen Produkt will jetzt auch der Discounter auftrumpfen. Damit verschmilzt er den Klassiker aus Frankreich mit der deutsch-türkischen Fusions-Küche. Ein Erfolgskonzept?

Wohl eher nicht, wenn es nach dem Kunden geht, der das Döner-Baguette entdeckt und ein Foto davon auf Reddi“ geteilt hat. „Was sagt man dazu?“, drückt er seine Unsicherheit darüber aus, wie er diese Neuerfindung bewerten soll. Auch andere User sind eher gespaltener Meinung darüber, wie sie das Döner-Baguette finden sollen.

Aldi-Kunden sind sich uneinig

Manch einer nennt das Baguette nach Döner Art ein „Baguette-Verbrechen“ oder auch eine „Industrie-Knorpeltasche to go“. Jetzt „gibt es keine Grenzen mehr“, meint ein Nutzer. „Also da muss man schon einen heftigen Fressflash haben und gefühlt eineinhalb Wochen nix gegessen haben“, muss es ein anderer gleich übertreiben. Und wieder ein anderer schreibt: „Der Erfinder gehört auf den Drehspieß.“

Doch nicht alle sind der kulinarischen Kreation abgeneigt. „Ich würde das gerne mal ausprobieren“, schreibt ein Reddit-Nutzer. Zumindest finden einige das Baguette „interessant“. „Wie krank bin ich, wenn ich das jetzt selber probieren will?“, fragt jemand neckisch.

Einige haben das Baguette sogar bereits probiert. Aber auch hier fallen die Erfahrungswerte unterschiedlich aus. Diese erstrecken sich von „ganz geil“ über „lecker“ bis hin zu einer klaren Empfehlung. Aber manche sagen auch, dass sie das Döner-Baguette „eklig“, „ungenießbar“ oder auch „mies“ fanden. Nun, Geschmack ist bekanntlich etwas Subjektives.