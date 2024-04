Kaufland und Edeka: Döner-Hammer steht bevor – Kunden völlig außer sich

Neben Currywurst oder Bratwurst ist in Deutschland wohl kaum ein Imbiss-Snack derart beliebt wie der klassische Döner. Fleisch, Gemüse und Soße in einer Brottasche. Das schmeckt zum Mittag als deftiger Snack – oder auch mitten in der Party-Nacht zur Kater-Vorbeugung.

Wer Bock auf einen Döner hat, geht allerdings zur Dönerbude seines Vertrauens – und nicht zu Supermärkten wie Kaufland oder Edeka. Doch die wollen in puncto Döner-Verkauf künftig ein Wörtchen mitreden.

Und bereits ab dem 22. April (Montag) soll es in den dortigen Kühlregalen eine wahre Döner-Sensation geben.

Kaufland und Edeka mit Döner-Hammer

Tiefkühl-Döner? Das klingt erstmal gewöhnungsbedürftig. Fußball-Weltmeister und „Mangal“-Gründer Lukas Podolski hat in der Vergangenheit bereits erste Schritte in diese Richtung gewagt, brachte mit „Das Filet der Straße“ tiefgefrorenes Kalbs- oder Hähnchenfleisch heraus, das man sich zuhause in ein Brötchen stopfen konnte.

Doch Mustafa Demirkürek aus Korbußen im Landkreis Greiz (Thüringen) geht einen Schritt weiter: Er hat in jahrelanger Arbeit mit seiner eigenen Firma „Alzarro Dönerworld“ einen fertigen Döner für die Tiefkühltruhe entwickelt. Unser Partnerportal „Thüringen24“ hat sich bereits mit dem 52-jährigen Unternehmer getroffen <<

Eine Fladenbrot-Tasche, Hähnchenfleisch, Weißkraut, Rotkraut, Eisbergsalat, Zwiebel, Tomate, Kräutersoße – alles ist schon da. Für zehn Minuten in den Backofen und voilà: Fertig ist der „Dönerback“.

So viel kostet der neue Tiefkühl-Döner

Ab dem 22. April soll das Produkt in den Handel kommen – zum Preis von 6,99 Euro pro Tiefkühl-Döner. Und das sogar bundesweit, zumindest bei der Supermarkt-Kette Kaufland, berichtet „Bild.de“. Bei Edeka ist wohl zunächst nur eine Filiale in Hannover bereit, das Produkt in ihr Sortiment mit aufzunehmen.

Doch Mustafa Demirkürek hat große Pläne – und weckt mit seinem Produkt auch großes Interesse: „Sogar zwei Airlines haben jetzt angefragt, Tankstellen-Konzerne und internationale Hotelerie.“

Man darf gespannt sein, ob sich die Döner-Revolution auf dem deutschen Markt durchsetzt.