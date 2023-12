Rewe: Security wirft TV-Promi aus Filiale – der Grund ist extrem peinlich

Auch TV-Sternchen gehen von Zeit zu Zeit mal einkaufen. Dieser Promi verirrte sich in einer Rewe-Filiale und ist mit seinem fehlerhaftem Verhalten so aufgefallen, dass er schließlich nach draußen begleitet werden musste. So weit so gut, doch als er dann auch noch den Vorfall in den sozialen Medien postet, bringt er das Fass schließlich zum Überlaufen.

In einer neuen App namens Threads vom Facebook-Konzern Meta kann so ziemlich jedermann seinen Senf zu verschiedenen Themen abgeben. Inzwischen ist das soziale Netzwerk auch in Deutschland gestartet und läuft so langsam an. Egal ob Privatperson, oder Promi – nach und nach werden die einzelnen Funktionen ausprobiert und schon fleißig gepostet. So auch von TV-Sternchen Chris Grey, der vielen aus Formaten wie „Ex on the Beach“, „Köln 50667“ und „Beauty & The Nerd“ bekannt sein könnte.

Rewe: Security muss eingreifen

Wer ihn aus den TV-Formaten kennt, der weiß: Chris nimmt kein Blatt vor den Mund und ist der Öffentlichkeit gegenüber relativ schmerzfrei. Doch diesen Vorfall so auf Threads zu kommentieren, stößt bei einigen seiner Fans auf Gegenwind. Aber erstmal von vorne. Chris Grey befand sich in einer Rewe-Filiale und war grade dabei einzukaufen, als ihn die Security aufforderte, den Markt zu verlassen.

Der Grund? Es war kurz nach 22 Uhr und die Mitarbeiter wollten den Laden schließen. Chris hatte die Durchsagen aufgrund seiner Ear-Pods nicht gehört und wurde irritiert am Süßigkeiten-Regal aufgegriffen. So weit so gut, doch das was danach geschah, machte manche Menschen fassungslos, wie die „tz“ zuletzt berichtete.

Der TV-Promi wollte diese Geschichte seinen Followern nicht vorenthalten und teilte sie prompt auf Threads. Ein Satz, der für Verärgerung sorgte: „Blöd fand ich, dass ich nicht mal die Sachen in meiner Hand mitnehmen durfte, hätte doch jetzt wirklich keinen mehr gejuckt.“

In der Kommentarspalte wird daraufhin eine Diskussion losgetreten. „Naja, wahrscheinlich aber die Mitarbeiter, die wegen dir länger arbeiten dürfen und es oft nicht bezahlt bekommen“, weist eine Userin ihn auf seine Ausdrucksweise hin. „Mehr Respekt dem Personal, was auch pünktlich nach Hause möchte“, schreibt sie weiter.

Der Rauswurf aus der Rewe-Filiale wurden sowohl von Filialleiter, als auch den Security-Mitarbeitern bestätigt.