Netto, Aldi und Co. mit gewaltiger Änderung – wird sie zur fiesen Preisfalle für Kunden?

Immer wieder gibt es für die Kunden in den Supermärkten und Discountern in Deutschland Änderungen. Doch nichts nervt sie wohl mehr als die ständigen Preiserhöhungen. Allerdings gibt es bei Netto, Aldi und Co. eine Veränderung, die heftige Nachteile für Kunden bedeuten könnte.

Genauer gesagt geht es dabei um die Preisschilder, die bei Netto, Aldi und Co. verändert werden. Wer bei den Discountern und Supermärkten in Zukunft einkaufen geht, wird die neuen Preisschilder bemerken. Doch was sind hierbei die Nachteile?

Netto, Aldi und Co. mit gewaltiger Änderung

Für die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt wird der Alltag immer digitaler. So wird es auch beim Einkaufen in Zukunft der Fall sein. Bei Discountern und Supermärkten ist nämlich ein großer Schritt geplant oder bereits umgesetzt worden. Netto, Aldi und Co. wollen nämlich in Zukunft auf digitale Anzeigen in den Regalen setzen.

So wird es in Zukunft keine Preisschilder mehr aus Papier geben. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, ist bei Netto die Einführung der digitalen Preisschilder im ersten Halbjahr 2024 geplant. In einigen Läden von Aldi und Lidl sind die Änderungen bereits jetzt schon zu sehen.

Die große Änderung ist für die Discounter und seine Mitarbeiter ein großer Vorteil. So wird nämlich Geld und Zeit gespart. Nachteile könnte es allerdings für die Kunden geben, die womöglich in fiese Preisfallen tappen könnten.

Digitale Schilder eine Preisfalle für Kunden?

Denn wie die Verbraucherzentrale Hamburg erklärt, werden regelmäßige Preisanpassungen bei den Produkten befürchtet, von denen die Kunden nur selten profitieren würden. So könnten beliebte Artikel über den Tag hinweg schnell nach oben angepasst werden. Vielen Kunden wird das dann womöglich an die Preise der Tankstellen erinnern, die sich oft alle paar Stunden ändert.

Von der Verbraucherzentrale gibt es eine dringende Warnung. „Durch sich ständig wechselnde Preise wäre es außerdem nahezu unmöglich, Angebote verschiedener Anbieter miteinander zu vergleichen und den Durchblick zu behalten“, so der Verein, der eine „Preiserhöhung auf Knopfdruck“ befürchtet.