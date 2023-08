Aldi: „Heißeste Kassiererin“ mit neuem Look – der traurige Grund

Blaue Augen, blonde lange Haare und hellblaues Aldi-Shirt – so wurde Elaine Victoria als „heißeste Kassiererin Deutschlands“ über Social Media berühmt.

Mit dem Ruhm kamen die Veränderungen: Bei Aldi arbeitet die heute 20-Jährige schon lange nicht mehr, statt hinter der Kasse verdient sie ihr Geld jetzt als Influencerin und Model. Und auch ihre Optik hat sich jetzt grundlegend verändert – Elaine Victoria ist keine Blondine mehr. Jetzt hat sie offenbart, was wirklich hinter der Typveränderung steckt.

Aldi: „Heißeste Kassiererin“ erklärt neuen Look

Tanzvideos an der Aldi-Kasse machten sie in ganz Deutschland berühmt, auf TikTok und Instagram folgen ihr mittlerweile Tausende – wenn nicht sogar eine Million – Menschen. Und die kommentieren natürlich alles, was Elaine Victoria auf Social Media zeigt – auch die heftige Typveränderung, die die 20-Jährige erstmals Mitte Juni auf Instagram zeigte. Statt der bekannten blonden Haare trägt sie nämlich jetzt eine dunkelbraune Mähne, was für gemischte Reaktionen sorgt.

„Blond war viel besser“, kommentierten etwa einige. Andere finden wiederum: „Viel viel schöner“ und „Braun steht dir so gut!“ Doch während sich die Follower hauptsächlich auf den optischen Aspekts der neuen Haarfarbe konzentrieren, strebte Elaine Victoria damit scheinbar noch mehr an. So wollte sie laut „Bild“ auch eine Art „altes Ich“ abstreifen, als sie die Frisur wechselte.

Aldi: „Wollte damit abschließen, wie ich als Person war“

„Ich wollte generell damit abschließen, wie ich als Person war. Wie Personen von damals mich betrogen und belogen haben, aber auch, wie ich mit Menschen umgegangen bin“, erklärt die ehemalige Aldi-Angestellte offen.

Puh, das klingt, als hätte Elaine Victoria eine traurige und schlimme Zeit hinter sich. Gerade Frauen wechseln schließlich gerne mal ihre Frisur, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt oder eine unerwartete Veränderung eingetreten ist. Ob bei Elaine Victoria wohl mit dem Social Media-Rum auch einige Änderungen im Privatleben passierten?

Die Ex-Aldi-Angestellte gibt jedenfalls zu, dass mit den langen blonden Haaren auch eine riesige Last von ihrem Herz gefallen wäre – sie hätte sie nicht mehr sehen können, weil dort so viele Erinnerungen dran hängen.